Putin bunu hiç yutar mı? O ne anasının gözü o

Batı medyasının, sabah akşam Putin’in sağlık sorunlarına dair asparagas haberler yaptığını, ‘Günleri sayılı’ dedikleri Putin sonrası Rusya’yı zorlu bir güç mücadelesinin beklediğine dair spekülatif çarpıtmalara yeltendiğini belirten Bercan Tutar, "Hâlbuki uzlaşıya açık bir görüntü veren Putin, Batı’nın bu hedeflerine ulaşmak için savaşı olabildiğince uzatma arzusunda olduğunun bilincinde" dedi.

Tutar, Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Bu çerçeveden bakınca Ukrayna hızla kaosa ve başarısız bir devlete doğru sürükleniyor. Peki, ne için? Sırf Rusya yıpransın diye mi? Batı medyası bu yüzden olsa gerek sabah akşam Putin’in sağlık sorunlarına dair asparagas haberler yapıyor. ‘Günleri sayılı’ dedikleri Putin sonrası Rusya’yı zorlu bir güç mücadelesinin beklediğine dair spekülatif çarpıtmalara yelteniyorlar. Hatta daha da ileri gidip Putin’den sonra Rusya’nın da SSCB benzeri ikinci bir dağılma sürecine girip parçalanacağı tezviratında bulunuyorlar. Hâlbuki uzlaşıya açık bir görüntü veren Putin, Batı’nın bu hedeflerine ulaşmak için savaşı olabildiğince uzatma arzusunda olduğunun bilincinde. Bu hakikatin altını dün bir kez daha çizdi."