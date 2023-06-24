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Dünya Putin birazdan açıklama yapacak
Dünya

Putin birazdan açıklama yapacak

Yeniakit Publisher
2023-06-24 09:14:00 - 2023-06-24 09:15:30
Putin birazdan açıklama yapacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısa süre sonra açıklama yapacağını söyledi.

Ayrıntılar birazdan...

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