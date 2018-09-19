0553 313 94 23

"Putin beni fare zehriyle öldürmeye çalıştı"

Londra'da yaşayan 30 yaşındaki manken Anna Shapiro, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ekibinin kendisi ve eşini zehirlemeye çalışmakla suçladı.

19 Eylül 2018 Çarşamba 16:01
"Putin beni fare zehriyle öldürmeye çalıştı"

Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia Skripal'in 4 Mart'ta zehirlenme vakasının ardından ülkeler arasında diplomasi gerilimi yaşanırken, benzer bir olayla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Pazar günü kocası Alex King ile yemeğe çıkan Shapiro, 42 yaşındaki eşi 15 dakika boyunca tuvaletten dönmeyince, Rus model tuvalete gitti, Alex King ağzında köpüklerle baygın bir halde yatıyordu. Kadın eşinin ardından kendisinin de bayıldığını söyledi. Çift, bir garsonla birlikte hastaneye kaldırıldı. Anna Shapiro Pazartesi taburcu edilerek polis gözetimine alınırken, Rus zehri korkusunun yaşandığı Salisbury'deki restoran karantinaya alındı. Shapiro, "Ben pizza söyledim, Alex de deniz levreği, sebze ve patates yedi. Ayrıca şarap içtik" dedi.

2008'de Londra'ya taşınan manken, Rus istihbarat servislerinin kendisini ajan olarak gördüğüne inandığını söyledi. Kendisinin zehirlenmesiyle ilgili olarak kamuoyu önünde Putin'in kendisini fare zehriyle öldürmeye çalıştığı iddiasında bulunan Shapiro, bu açıklamalarının ardından, telefondan ölüm tehditleri aldığını öne sürdü.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 16:01
  1. Vladimir Putin
  2. Anna Shapiro

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk Yıldızları İstanbul semalarında nefes kesti
    1. Türk Yıldızları İstanbul semalarında..
    2. UEFA Şampiyonlar ligi E grubu puan durum
    3. İshale ne sebep oluyor?
    4. Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir..
    5. ABD Başkanı Trump'la ilgili flaş..
    6. UEFA Şampiyonlar ligi D grubu puan..
    7. FETÖ'nün dershaneler sorumlusunun..
    8. Mahkemede anlattılar! Fahri Kasırga..
    9. Gülümsemek kalp ve damar ilacıdır
    10. UEFA Şampiyonlar ligi C grubu puan..
    11. Biçerdöverle hasat yaparken obruğun..
    12. UEFA Şampiyonlar ligi B grubu puan..
    13. Kamyona arkadan çarptı! Aracın tavanı..
    14. Hapşırdıktan sonra kalp krizinden öldü
    15. İlaçlar iştah artırmaz vitaminlere..
    16. UEFA Şampiyonlar ligi A puan durumu
    17. Türkiye ve Brezilya arasında kritik..
    18. Av tüfeğiyle eşini öldürüp polisi aradı!
    19. "Putin beni fare zehriyle öldürmeye..
    20. Rakibine tüküren Douglas Costa'nın..
    FETÖ Hürriyet, Cumhuriyet ve Kanal D'yi de ele geçirmiş!
    FETÖ Hürriyet, Cumhuriyet ve Kanal D'yi de ele geçirmiş!
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Bir papaz vakası da Hacettepe’de
    Bir papaz vakası da Hacettepe’de
    Gece yarısı yakalandılar! Biri Rus diğeri Ermeni çıktı
    Gece yarısı yakalandılar! Biri Rus diğeri Ermeni çıktı

    Günün Karikatürü

    19 Eylül 2018
    Rus üssü de hedef alındı: Rusya S-400'leri devreye soktu! Pentagon'dan flaş açıklama!
    Rus üssü de hedef alındı: Rusya S-400'leri devreye soktu! Pentagon'dan flaş açıklama!
    Türkiye üretti! Dünyada bir ilk
    Türkiye üretti! Dünyada bir ilk