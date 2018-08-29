Putin açıkladı! Tepki çeken düzenleme değişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün yaptığı açıklamalarda kadınlar için emeklilik yaşının 55'den 60'a çıkarılacağını söyledi.



Putin bu adımıyla yeni emeklilik düzenlemesini biraz daha yumuşattı ifadeleri kullanıldı. Yeni düzenlemede kadınlar için emeklilik yaşının 55'ten 63'e çıkarılması planlanıyordu.



Erkekler için ise değişiklikler kalıcı oldu. Rus erkekleri eğer düzenleme yasalaşırsa artık 60 değil 65 yaşında emekli olacak.

MİLYONLARCA RUS BU AÇIKLAMAYI BEKLİYORDU

Putin açıklamasında ülkenin çalışan nüfusunun daraldığı ve bir düzenleme yapmanın artık zaruri olduğunu belirterek, "Emeklilik düzenlemesi yapılmazsa, bu yapı en kısa sürede çatlayacak ve çökecek. Ciddi demografik sorunlara yol açacak" açıklamasında bulundu.

Rusya ekonomisini rahatlatmak için yapılan düzenlemeler halkın tepkisini çekmiş, Ruslar sokak eylemlerine başlamıştı. Rusya'da Putin'e verilen destek yeni emeklilik düzenlemesi nedeniyle yüzde 80'den 64'e düşmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre; Rus kadınları ortalama 77, Rus erkekleri de ortalama 66 yaşına kadar yaşıyor.