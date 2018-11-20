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Putin resti çekti: "ABD’nin kararı yanıtsız kalmayacak!"

Rusya lideri Putin, ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan çekilme niyetiyle ilgili "ABD çekilme kararı alırsa bu yanıtsız kalmayacak" dedi.

20 Kasım 2018 Salı 08:25
Putin resti çekti: "ABD’nin kararı yanıtsız kalmayacak!"

Savunma sanayisinin konu alındığı toplantıda konuşan Vladimir Putin, "Washington, çekilme kararı alırsa bu yanıtsız kalmamalı ve kalmayacak da" dedi.

Sputnik'in haberine göre Putin, "Bir kez daha altını çiziyorum: Bu anahtar konuda Amerikan partnerlerle diyalog yürütmeye hazırız ve onların bu konuya sorumlulukla yaklaşmasını umuyoruz" diye konuştu.

Trump, Rusya'yı suçlamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'un 1987'de Sovyetler Birliği ile imzalanan INF'den çekileceğini açıklamıştı. Fox News televizyonuna konuşan Trump, Washington'un anlaşmadan çekilme kararının, Rusya'nın anlaşma kapsamındaki şartları yerine getirmemesinden kaynaklandığını ileri sürmüştü.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 08:25
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