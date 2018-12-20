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Putin ABD'nin Suriye'den çekilme kararını değerlendirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin:- "ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'de DEAŞ karşısında zafer kazanıldığı yorumuna genel olarak katılıyorum"- "(ABD'nin) Şu anda Suriye'den çekildiklerine dair herhangi bir emare görmedik. Yıllar önce Afganistan'dan da çekileceklerini söylemişlerdi ancak hala oradalar"

20 Aralık 2018 Perşembe 14:08
Putin ABD'nin Suriye'den çekilme kararını değerlendirdi

MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'de terör örgütü DEAŞ karşısında zafer kazanıldığı yorumuna genel olarak katıldığını belirterek "Ancak ABD'nin Suriye'den çekildiklerine dair herhangi bir emare görmedik. Afganistan'dan da çekileceklerini söylemişlerdi ancak hala oradalar." dedi.

Putin, Moskova'da düzenlenen yıllık basın toplantısında, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını değerlendirdi.

Suriye'de teröre karşı önemli mesafeler alındığına işaret eden Putin, "ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'de DEAŞ karşısında zafer kazanıldığı yorumuna genel olarak katılıyorum. Ancak bu terör örgütlerinin, artık Afganistan ve civar ülkelere sızma tehlikesi de söz konusu. Kendi ülkelerine dönmeleri gibi bir risk de var. Bu da ABD, Rusya, Avrupa ve Orta Asya için tehlike oluşturuyor." diye konuştu.

Putin, ABD'nin Suriye'den çekilmesine yönelik açıklamasının ne manaya geldiğini henüz anlayamadığını belirterek "Şu anda Suriye'den çekildiklerine dair herhangi bir emare görmedik. Yıllar önce Afganistan'dan da çekileceklerini söylemişlerdi ancak hala oradalar." ifadelerini kullandı.

Suriye'de siyasi çözüme yönelik sürecin devam ettiğini belirten Putin, "ABD'nin Suriye'deki varlığı yasa dışıydı. Rusya olarak, İstanbul zirvesinde, Türkiye, Almanya ve Fransa ile aldığımız karar doğrultusunda, Suriye anayasa komitesinin kurulması için elimizden geleni yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 14:08
  1. ABD
  2. Putin
  3. Rusya
  4. Suriye

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