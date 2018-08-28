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Rusya Devlet Başkanı Putin, 15 generali görevden aldı

ABD ile gerilim yaşayan Rusya'da Devlet Başkanı Putin, 15 generali görevden aldı.

28 Ağustos 2018 Salı 19:12
Rusya Devlet Başkanı Putin, 15 generali görevden aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı ve Devlet Yasal Bilgi Sistemi'nin internet sayfasında yayımlanan kararnameyle ülkenin farklı bölgelerinde İçişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı, Federal Cezaevi Servisi ve Soruşturma Komitesinde yöneticilik yapan general rütbesindeki 15 kişinin görevine son verildi.

Ayrıca kararname ile Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Vladlen Aksenov da görevinden alındı.

Generallerin görevden alınma sebebi ile ilgili açıklama yapılmadı.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 19:12
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