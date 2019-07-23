Pusulayı şaşıran gençlik

Şefik Azizoğlu

Yaşadığımız bu dönem çok sancılı ve çetin geçmeye gebe. Sebebi bir değil çok fazla sebep var… Akıl ve izanı bir yoklayalım bakalım altından ne çıkar. Osmanlı’nın yıkılışı ile beraber ülkenin tüm bireyleri genci yaşlısı suyu kesilmiş değirmen misali yolunu ve istikametini kaybetti.

Bitmeyen savaşlar yüzünden aç ve sefil bir şekilde hayata tutunmaya çalışan halk sahip olduğu İslam inancına yapılan yanlış kanunlar ve sözde devrim dedikleri hata yüzünden bir gecede harf değişikliği ile halk cahil bırakıldı. Yeni harflere alışıncaya kadar atı alan Üsküdar’ı geçti. Dünya ülkeleri arasında en cahil bırakılan toplumlardan biri olduk.

Bin yıldan fazla süredir sahip olduğumuz milli kültür ve inancımızdan koptuk. Cumhuriyet kurulduktan sonra yeni harf sistemine alışmak hiç de kolay olmadı. Zaten o dönemki idare şekli cumhuriyetten başka her şeye benziyordu. Zorbalık ve dayatma sonucu zavallı halk hiçbir şeyi tam anlamı ile kavrayamadı. Burada yönetimi mi yoksa halkı mı suçlamak lazım?

Velhasıl yeni harflere alışmak yıllarımızı aldı. Sahip olduğumuz Arap Harfleri ile dinimizi daha kolay öğreniyorduk. Çünkü o harfler aynı zamanda Kur’an harfleri ihtiva ediyordu. Gele gele o yıllardan bu yıllara geldik. Cumhuriyetin ilk nesli yeni harfleri öğreninceye kadar kendisi de dinimizle ilgili hiçbir şey öğrenemedi.

Öğrenmek isteyenlere de fırsat verilmedi. İkinci nesil yani 1950’ye kadar ki kesim İslam’ın ‘İ’sini dahi öğrenemedi. Halk her şeyi devletten beklerken devletin de İslam dini ile ilgili hiçbir şey bilmediği ortaya çıktı. Geldik 2000’li yıllara… Gençliğimizin hali pür melali... Memleket ekonomik yönden kalkındıkça gençlik dini konuları ikinci plana itti.

Dinini öğrenmek zor geldi. Takdir edersiniz ki dinini önemsemeyen bir toplum boşlukta kalır. Her yerde bunu görmek mümkündür. Uyguladığımız eğitim sisteminde dini eğitim almak isteyen çocuklara yeterince fırsat yoktur.

Ben burada sadece eğitimcileri suçlamak gibi bir hata yapmıyorum. Aileyi nereye koyacağız? 0-6 yaş sürecinde çocuğa dinle ilgili ne verdiniz ki karşılığında ne istiyorsunuz? Sokaklarda yapılan anketler çocukların dini konuda hiçbir şey öğrenmemiş olduğunu gösterir. Sağda solda hava atıyoruz ‘Müslümanım Elhamdülillah’ demekten başka bir şey yok. Acilen bu hususta ilgili kurumlar çalışma başlatmalı. Bu çocukların İslam dinini ve bu dine uygun yaşamayı öğrenmesi gerekir. Gençlik zenginleştikçe daha fazla şımarıyor ve pusula şaşıyor.

Hayat cep telefonu ve internetten ibaret değildir. Senin ceddin boş işlerle zaman harcamıyordu. Şayet öyle olsaydı 22 milyon kilometrekare toprağa sahip olabilir miydi? Uyan, silkin, kendine gel.

Başka Türkiye yok. Bu güzel ülkeyi sahipsiz bırakma. Sen sahip olmazsan başkaları bu paha biçilmez topraklarını elinden alır. Etrafımızdaki şer güçlerinin bu topraklar üzerinde gözü olduğunu bilmeyen mi var? Sahip olduğun İslam inancı ile beraber bütün teknolojik yenilikleri de öğren. Gözünü aç uyuma! Uyumak zamanı değil. ‘Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.’ (Arif Nihat Asya)

Selâm ve dua ile…