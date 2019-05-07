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"Pusulamız millet iradesi"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:- "(YSK'nin İstanbul kararı) Milletin iradesine başvurmak her zaman için yegane pusulamızdır"- "Bu mesele AK Parti ya da başka bir partinin çıkarının korunmasıyla ilgili bir mesele değildir. Bu mesele, demokrasinin yegane kaybetmeyeni olan, demokraside her halükarda kazanan vatandaşımızın oyunun net bir şekilde ortaya çıkması meselesidir"

07 Mayıs 2019 Salı 00:26
"Pusulamız millet iradesi"

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Milletin iradesine başvurmak her zaman için yegane pusulamızdır." dedi.

Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine yönelik kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

YSK'nin aldığı kararı olumlu bulduklarını ifade eden Ömer Çelik'in açıklamalarının satır başları şöyle:

"Milletin iradesine başvurmak her zaman için yegane pusulamızdır."

"Bu mesele AK Parti ya da başka bir partinin çıkarının korunmasıyla ilgili bir mesele değildir. Bu mesele, demokrasinin yegane kaybetmeyeni olan, demokraside her halükarda kazanan vatandaşımızın oyunun net bir şekilde ortaya çıkması meselesidir."

"Dün biz demokrasi mücadelesi verirken karşımızda yargı vesayetine ve askeri vesayetine sığınanlar, bugün bizi sonuçları kabullenmemek gibi temelsiz bir iddia ile karşı karşıya bırakmaya çalışıyorlar. Bunun boş bir iş olduğu açıktır."

"YSK, birinin elinden alıp da bir başkasını galip ilan etmiyor. 'Seçimi yenileyin, usulsüzlükler var, milletin iradesine yeniden başvurun' diyor."

"Hukuki sürece saygı göstermeyenin siyasi sonuca da saygısı olmayacağını net bir biçimde görmek lazım."

"Sadece usulsüzlüklere göz yumarsak bize demokrat diyecekler. Usulsüzlüklere göz yummadığımız için demokratlığımızı eleştirmeye kalkıyorlar."

"Bugünkü karar, 'Hakimleri Kızılay'da yürütmeyiz' diyenlere bir cevaptır. 'Kızılay'da yürürseniz yüzünüze tükürürIer' diyenlere bir cevaptır. 'Sizi Yüce Divan'da yargılarlar' diyenlere bir cevaptır. Bütün bu tehditlere karşı Türkiye'nin demokratik kapasitesini, hukuki olgunluğunu gösteren bir cevaptır."

"Türkiye'nin hukuk gücü, demokrasi gücü, bu süreçleri olgunlukla ve sakinlikle yürütmeye muktedirdir."

"Cumhurbaşkanımız bulunduğu hiçbir makama seçilmeden gelmemiştir. O sebeple iş başına gelen yöneticinin berrak ve net bir sonuçla iş başına gelmesini çok önemser. Bu bakımdan kararı olumlu bulmuştur."

"(Çözüm sürecinin yeniden başlayacağı iddiaları) Bir gündem yok, bu sadece belli çevreler tarafından ortaya çıkarılan bir gündem."

"TÜSİAD, YSK'nın yetkilerine sahip bir kurum değil fakat TÜSİAD sürekli kaygılanmakla meşgul bir kurum. Her ne siyasi tartışma olsa kutuplaşmaktan, kaygıdan bahsediyor."

"Türkiye hem İstanbul seçimini yapabilecek hem reform sürecine odaklanabilecek hem ekonomiyle hem demokratikleşmeyle ilgili süreçleri güçlü bir şekilde ilerletebilecek bir ülke."

"Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız MYK'de birimlere talimatını vermiştir. Hangi birim İstanbul seçimleriyle ilgili olarak ne yapacağının talimatını almıştır ve çalışmaya başlamıştır."

"YSK'nin hukuk temelinde ortaya koyduğu bir kararın ve netice olarak millet iradesine başvurmak üzere seçime gidilecek olunmasının TÜSİAD gibi bir kurumda kaygı uyandırması bizim açımızdan kaygı vericidir."

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 00:26
  1. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
  2. Basın açıklaması
  3. YSK

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