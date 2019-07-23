0553 313 94 23

Puslu buldu, jandarma yakaladı

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ve Taşova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir istihbaratı değerlendirerek yaptığı uyuşturucu operasyonunda 552 gram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 18 adet fişek ele geçirerek 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

23 Temmuz 2019 Salı 13:20
Puslu buldu, jandarma yakaladı

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ve Taşova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir istihbaratı değerlendirerek yaptığı uyuşturucu operasyonunda 552 gram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 18 adet fişek ele geçirerek 1 şüpheliyi gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri ve narkotik köpeği Puslu’nun Taşova ilçesinde bulunan bir köyde ikamet eden (N.B) isimli şahsın ev ve eklentilerinde yaptığı aramada uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edildi. Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri narkotik köpeği Puslu ile yaptıkları aramada 552 gram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 18 adet fişek ele geçirdi. Şüpheli şahıs N.B. gözaltına alındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 13:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kılıçdaroğlu'ndan "Erzurum Kongresi" paylaşımı
    1. Kılıçdaroğlu'ndan "Erzurum Kongresi"..
    2. Yıldıray Ölçek’ten Basın Bayramı..
    3. Terör örgütü PKK'dan IKBY'ye tehdit!
    4. Can Dinçer: ÖTV kaldırılırsa devlete..
    5. Meksika ABD'ye göçü yüzde 36 azalttı
    6. Suudi Arabistan'da Husilere ait..
    7. Millet İttifakı 2. Hizmet Toplantısı..
    8. Milletvekili Dülger’in basın Bayramı..
    9. Yeni nesil hizmet aracı TRAGGER..
    10. İnegöl’ün sorunları masaya yatırıldı
    11. Türk teknoloji şirketi geliştirdi!..
    12. Ne Rus Su-35 ne de ABD yapımı F-35!..
    13. Camiye e-mail’le bomba tehdidi!
    14. GÖRÜŞ - Doğu Akdeniz bağlamında Libya..
    15. 'KKTC'ye 750 milyon liralık kaynak..
    16. OGM Ormanspor, Johannah Leedham..
    17. Babaannesini darbederek parasını..
    18. Yaz okullarında eğitim gören..
    19. Fadıloğlu’ndan meclis üyelerine hizmet..
    20. Kırdağ’da buzağı ve Kuzu yarışması..
    21. Adel Kalemcilik'ten Ar-Ge atılımı
    22. 35 yıllık çileyi bitirdi
    23. Damadın başına un eleyip yumurta..
    24. İran'dan Basra Körfezi'nde..
    25. Görme engellilerin futbol heyecanı..
    26. Borsa ilk yarıda yükseldi
    27. "Herkes, oturum belgesinin tarif..
    28. Eskişehir Orman Fidanlığı’nda otomatik..
    29. Canını hiçe sayıp elektrik akımı olan..
    30. Kulu’da hacı adayları dualarla..
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama