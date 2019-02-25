Puşkin Müzesi Antalya’da açıldı

Antalya’da ünlü Rus şair Aleksander Puşkin’in doğumunun 220. yılında Moskova Milletlerarası Okulu bünyesinde “Puşkin Müzesi” açıldı.

Rus şair Aleksander Puşkin’in doğumunun 220. yıl dönümü nedeniyle yapılan etkinlikler kapsamında Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Moskova Milletlerarası Okulu bünyesinde Puşkin Müzesi açıldı. Puşkin’in Türk dilinde yayınlanan eserlerinin sergilendiği müzede, 1930’lu yılların orijinal baskı kitapları da yer aldı. Açılışta öğrenciler Türk dilinde Puşkin şiirleri okudu, masalından tiyatro, şiirlerinden dans gösterisi yapıldı.

Müze Müdürü Rustem Valiamatov, müzede 400’den fazla eserin bulunduğunu belirterek, Türkiye’de ilk kez Puşkin Müzesi’nin açıldığını söyledi. Rusya ve Türkiye kültürlerinin kaynaşmasına müzenin büyük katkı sağlayacağını dile getiren Valiamatov, “Bu yıl Puşki’nin Türkiye’yi ziyaretinin 190. yıl dönümüdür. Puşkin’in ise 220. ölüm yıl dönümü. Puşkin’in yurt dışına çıkma yasağı vardı. Puşki’nin ilk ve tek yurt dışı seyahati Türkiye ve Erzurum oldu. Bu yolculuğunun sonunda Puşkin, ‘Erzurum Yolculuğu’ diye bir kitap yazmıştır. Bu eser de müzede hem Rusça hem Türkçe dillerinde basılı şekilde yer alıyor” dedi.