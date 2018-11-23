TÜMOSAN’ın zırhlı askeri aracı Pusat envantere girmek için gün sayıyor. Yerli motor, şanzıman ve aktarma organlarına sahip özelliği ile Türkiye’nin ilk bağımsız yerli ve milli askeri aracı unvanına sahip olacak olan Pusat, 2019 yılında göreve hazır hale gelecek.

Albayrak Holding’in sanayi şirketi TÜMOSAN Motor ve Traktör’ün geliştirdiği zırhlı askeri aracı Pusat’ın yerli motor, transmisyon ve güç aktarma organları MÜSİAD EXPO’da görücüye çıktı. Fuar kapsamındaki yüksek teknoloji ürünlerinin yer aldığı High Tech Port’ta sergilenen Pusat’ın tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen platformu ziyaretçilerden tam not aldı.

Savunma sanayiinin ilk bağımsız aracı

Sergiledikleri platformla ilgili açıklamalarda bulunan TÜMOSAN Proje Yönetim Müdür Vekili Volkan Gün, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gün, aracın, savunma sanayiinin ilk özgün ve herhangi bir lisans kısıtlaması olmaksızın hizmet verecek bağımsız, yerli ve milli bir savunma sanayi ürünü olacağını söyledi. Gün; Pusat’ın 2019 yılında tüm testleri tamamlanmış ve savunma sanayiinin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden donatılmış haliyle hazır hale geleceğini söyledi.

Balistik ve mayın testlerine girecek

Volkan Gün, 2019 un ilk yarısında, Savunma Sanayi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün istekleri doğrultusunda Pusat’ın balistik ve mayın testlerine gireceğini kaydetti. Gün, “Pusat balistik testlere girilecek. Gerçek mühimmatlar ile test süreci başlayacak. Çeşitli mayın testlerine tabi tutulacak” dedi.

Araç çok yerli motoru olan yok

Tümosan Proje Yönetim Müdür Vekili Volkan Gün, Pusat’ın motor, transmisyon ve güç aktarma organlarının fuarda sergilemelerindeki amaçlarını açıkladı. Gün, savunma sanayiinde üretilen çok sayıda araç olduğunu ama motorlarının yerli olmadığını kaydetti. MÜSİAD EXPO’da çalışmalarından bahseden Gün, “Buradaki amacınız özellikle alt sistem ve güç grubunu sergilemek. Çünkü TÜMOSAN bu anlamda Türkiye’de yerli motor, transmisyon ve aktarma organları üretimi yapan tek firma. Bu kabiliyetimizi sergilemek adına fuara Pusat aracının yürür platformu ile katıldık” dedi.

8 silindirli motor için geri sayım

Şirketin güç ve aktarma organları alanındaki geldiği seviyeden bahseden Gün, 8 silindirli motor projelerinde detay tasarım aşamasına gelindiğini açıkladı. Fuarda 360 beygir 4 silindirli dizel motorun sergilendiğini ifade eden Gün, “6 silindirli 450 ve 500beygir üzeri motorların kullanımı için bir savunma sanayii Firması ile görüşme halinde olunduğunu kaydetti. 8 silindirli motor tasarımında da detay tasarım ve prototipleme aşamasına geldik. Tasarım sürecinin yüzde 60’lık kısmı tamamlandı. TÜMOSAN 1976 yılından bu yana kabiliyetini askeri araçlara da yansıtıyor” diye konuştu.