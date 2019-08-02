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Pursaklar’da yeni belediye binasında ilk meclis toplantısı yapıldı

Ağustos ayının ilk belediye meclis toplantısı yeni belediye hizmet binasında yapıldı.

02 Ağustos 2019 Cuma 15:57
Pursaklar’da yeni belediye binasında ilk meclis toplantısı yapıldı

Ağustos ayının ilk belediye meclis toplantısı yeni belediye hizmet binasında yapıldı.


Ağustos ayının ilk olağan meclis toplantısı Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddelerine geçilmeden önce yeni belediye binasındaki meclis salonunda ilk toplantıyı yaptıklarını ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin, “Yeni Belediye hizmet binası ile birlikte Pursaklar’ın günden güne büyüyen ve gelişen yüzünü yansıtabilmesini, gelişen ve değişen hizmetleri de karşılayabilmesini hedefliyoruz. Bu salonda Pursaklar için hayırlı kararlara imza atacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.


Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesi ile Ağustos ayı olağan meclis toplantısı devam etti. Meclis toplantısının ardından Başkan Ertuğrul Çetin, tüm meclis üyelerine çay ikram etti.



Belediyenin birimleri tek merkezde


Pursaklar’da yeni bir hizmet binası için 2016 yılında temeli atılan 7 bin 500 metrekare alan üzerine 10 kat olarak inşa edildi. Binanın dış yüzeyinin büyük bir bölümünün şeffaf olması, kamu kurumunun çalışmasındaki şeffaflık anlayışına doğrudan referans vermektedir. Vatandaşın işini kolaylaştırmak ve daha iyi hizmet verebilmek için bütün birimler aynı binada toplandı. Meclis, encümen ve grup toplantılarının geniş salonlarda yapılabileceği, 160 kişilik konferans salonlarının bulunduğu, 200 kişilik yemekhanenin yer aldığı, 50 araçlık kapalı ve 150 araçlık açık otoparkın bulunduğu yeni belediye hizmet binası, büyük bir ihtiyaca cevap verecek. Selçuklu mimarisi ve modern mimari ile tasarlanan Belediye Hizmet Binası projesinin en az 50 yıllık ihtiyacı karşılayabileceği öngörülüyor. Yeni Belediye Hizmet Binası, İller Bankasından çekilen kredi ile inşa edildi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 15:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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