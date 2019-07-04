Pursaklar’da parklar bakım ve onarımdan geçiyor

Pursaklar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı yeşil alan ve parklarda oyun grupları ve spor aletlerinin bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’in talimatıyla ilçe genelinde kapsamlı bir bakım ve onarım çalışması yürütülüyor.

Pursaklar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, sıcak yaz günlerinde vatandaşların yoğun olarak gittiği parkların oyun gruplarının ve spor aletlerinin bakımına azami derecede özen gösteriyor. Parklar da tahrip edilmiş kamelyalar ve bankların da tamiri yapılıyor.

Vatandaşların ve çocukların parklarda rahat hareket edebilmeleri, daha kaliteli vakit geçirebilmeleri için genel bakım yapılması gerektiğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "7’den 70’e her yaş gurubunun güzel vakit geçirebileceği şekilde düzenlemiş olduğumuz parklarımızdan vatandaşlarımızın daha verimli yaralanabilmeleri amacıyla periyodik olarak bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Tadilat, tamirat ve yenileme işlerini de beraberinde gerçekleştiriyoruz. Kamelyalar, banklar ve oyun gruplarımızı tamir ediyor veya yenilerini takıyoruz. Oyun parklarını yenilemekte ki amacımız; oyun alanlarında çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli bir şekilde vakit geçirmelerini sağlamak. Sorumluluğumuzda bulunan parkların, mezarlıkların ve talep edilen okullarımızın çevre temizliği, budama gibi işlemleri ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Pursaklar Belediyesi olarak vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alarak Pursaklar genelinde çalışmalarımıza devam ediyoruz’’ dedi.