Pursaklar’a modern kurban satış ve kesim alanı

Pursaklar Belediyesi her gün büyüyen ve gelişen ilçenin taleplerini karşılayabilecek modern bir kurban satış ve kesim alanı projesini hayata geçiriyor.

İlçede her yıl farklı bölgede kurulan kurban satış alanı hem ilçenin taleplerini karşılamıyor hem de insan sağlığını olumsuz yönde etkileyerek çevre ve görüntü kirliliğine neden oluyordu. Bu nedenle, Pursaklar Belediyesi tarafından dini değerleri korumak, insan sağlığını olumsuz etkileyen unsurlara engel olmak, çevreyi kirletmemek adına vatandaşların, esnafların talep ve önerileri doğrultusunda yeni kurban satış ve kesim alanı projesi hazırlanarak çalışmalara başlandı. Pursaklar’ın merkezinde olan kurban kesim alanı hızla gelişen ve büyüyen ilçenin ihtiyaçlarını karşılayamadığından Kurban Bayramı’nın da yaklaşması nedeniyle modern donanımlara sahip olan yeni kurban satış ve kesim tesisinin çalışmaları hız kazandı.

2 etap olarak planlanan projede 1. etap hızlı bir şekilde tamamlanarak Kurban Bayramı’nda vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak. 2. etabın ise 2020 yılında tamamlanması planlanıyor. Proje Pursaklar’ın büyüme oranları göz önünde bulundurularak ilerleyen 30 yılda hizmet verebilecek kapasite ve donanıma sahip olacak.

Pursaklar Gümüşoluk Mahallesi’nde 40 bin metrekarelik alana kurulacak olan 1. etap günlük 500 kurban kesim kapasitesine sahip olacak. Yeni kurban satış ve kesim alanı bin araçlı otopark, tuvalet, mescit, kafeteryalar ve sosyal alanlara sahip olacak. Bu tesislerde hem vatandaşla rahatça kurban alışverişi yapabilecek hem de esnafların daha nezih bir ortamda hizmet vermeleri sağlanacak.

"Hemşehrilerimizin Kurban Bayramlarını huzur içinde geçirmeleri için tüm tedbirleri alıyoruz"

Belediyenin tüm birimlerinin koordineli olarak sorumluluk alacağını ve en küçük detayın dahi hesaplanarak aksiliklere müsaade edilmeyeceğini aktaran Başkan Ertuğrul Çetin, “Hemşehrilerimizin Kurban Bayramlarını huzur içinde geçirmeleri için tüm tedbirleri alıyoruz. Kurban satış ve kesim alanı için bir komisyon kurarak Fen İşleri Müdürlüğümüz, Temizlik İşleri Müdürlüğümüz, Zabıta Müdürlüğümüz, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüklerimizin ekipleri, tesisimizde vatandaşlarımıza hizmet vermek için hazır bulunacaklardır’’ dedi.

Pursaklar Belediyesi tarafından kurban satış alanına Kurban Bayramı’na kadar ücretsiz servis hizmeti verilecek. Vatandaşlar kurban kesim randevusu için Pursaklar Belediyesinin 0312 551 99 62 - 69, 0536 236 64 86 nolu telefonlarından bilgi alabilecek.