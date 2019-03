Pursaklar, Ayhan Yılmaz’ı bağrına bastı

Cumhur İttifakı’nın AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz, ilçeyi karış karış gezerek sıkılmadık el, girilmedik gönül bırakmıyor. Yılmaz’ı bağrına basan Pursaklar halkı ise 31 Mart için “tam destek” sözü veriyor.

AK Parti Pursaklar Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından belirlenen programlar kapsamında ilçeyi karış karış gezen AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz hemşerilerinden dua ve destek istiyor. Salon toplantıları, mahalle toplantıları, ev ziyaretleri, hasta ziyaretleri, taziye ziyaretleri, esnaf ziyaretleri, kurum ziyaretleriyle her kapıyı çalıp her gönle dokunan Cumhur İttifakı’nın AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz, bulunduğu her ortamda projelerini anlatıp dua ve destek isteyerek “Pursaklar’ı ortak akılla yöneteceğiz” sözü veriyor.

“Pursaklar’ı 2023’e hazırlayacağız”

Yaptığı ziyaretlerde Pursaklar’ın ihtiyaçlarını bildiklerini belirten Ayhan Yılmaz, vatandaşın taleplerini de not edip çözüm önerileri sunuyor. Pursaklar için hazırlanan projelerin hayata geçmesi ve ilçenin daha da ileriye taşınması için “Hem Ankara Büyükşehir’de Mehmet Özhaseki Başkanımıza hem de Pursaklar’da Cumhur İttifakı için hemşerilerimizin güçlü desteğine ve duasına talibiz. Rabbim nasip ederse birlik ve beraberlik içinde, ortak akılla Pursaklar’ı 2023’e hazırlayacağız” diyen Yılmaz, ilçeye daha fazla yatırım kazandıracaklarını söyledi. Bu yatırım projeleri arasında; Havalimanı Metrosu, alt ve üst geçitlerle trafiğin rahatlayıp ulaşımın kolaylaşacağını belirten Yılmaz, “Millet Bahçeleri, Mahalle Konakları, Aşevi, Okçuluk ve Binicilik Parkı, İslam Bilim Ve Teknoloji Tarihi Müzesi, Pursaklar Şehir Müzesi, Aile, Çocuk ve Gençlik Eğitim Akademisi, Kitap Kafe, Engelliler Dayanışma Merkezi, Çocuk Trafik Eğitim Uygulama Pisti, Yeni Nesil Ekolojik Okul ve Sera Projesi, Yenilenebilir Enerji, Bebek Emzirme Merkezleri” gibi çok sayıda proje yer alıyor.