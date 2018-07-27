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Pule I. Malefane'den Erdoğan yorumu: Bu tesadüf değil!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BRICS zirvesine katılmasını değerlendiren Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Malefane, 'Erdoğan'ın zirveye davet edilmesi tesadüfi değil' ifadesini kullandı.

27 Temmuz 2018 Cuma 04:57
Pule I. Malefane'den Erdoğan yorumu: Bu tesadüf değil!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi'ne 'özel konuk' olarak davet edilmesi, hem BRICS ülkelerinde, hem de dünyada yankı uyandırdı.

Erdoğan Güney Afrika'daki zirvede, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü.

"ERDOĞAN'IN DAVET EDİLMESİ TESADÜFİ DEĞİL"

Türk gazetecilere zirveyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pule I. Malefane, 4. Sanayi Devrimi'ne vurgu yaparak, Erdoğan'ın zirveye davet edilmesinin tesadüfi olmadığını söyledi.

Malefane şu ifadeleri kullandı:

“BRICS’in CB Erdoğan’ı daveti tesadüf değildir. BRICS üyeleri, Türkiye’yi stratejik bir ortak & bölgesel lider olarak görüyorlar. 4. Sanayii devriminin sundukları noktasında Türkiye’nin durduğu yer kritik önem arz edecektir”

TÜRKİYE DE BRICS GRUBUNA DAHİL OLABİLİR Mİ?

Öte yandan, Erdoğan'ın BRICS zirvesine davet edilmesi, Türkiye-Rusya yakınlaşması, ABD-Çin ticaret savaşları, Türkiye ile Batı arasındaki gerginlik ve diğer küresel gelişmeler göz önüne alındığında, Türkiye'nin de gruba dahil olabileceği yorumlarını beraberinde getiriyor.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 04:57
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