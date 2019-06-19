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PUGB oynayanları sevindirecek haber!

PUGB oyununda sadece gerçek parayla satın alınabilen içerikler artık oyun içi para birimiyle de satın alınabilecek.

19 Haziran 2019 Çarşamba 16:44
PUGB oynayanları sevindirecek haber!

Ülkemiz de dahil olmak üzere dünya çapında çok fazla kullanıcıya sahip olan PUBG Mobile, içeriğine birçok satın alınabilen ekipmana yer veriyor. Ve bu ekipmanlar, oyun parasıyla değil gerçek parayla satın alınabiliyor. Ama son çıkan haberlere göre artık bu durum böyle olmayacak. PUBG Mobile ekipman alımı daha da kolaylaşacak.

Şikayetler vardı

PUBG Mobile oyunu her ne kadar kullanıcılara ücretsiz olarak sunulsa da içeriğinde gerçek para ile satın alınan birçok öğe mevcut. Ve kullanıcılar, bu ekipmanları oyun içi para birimleriyle alamadıklarından dolayı baya şikayetçiler. Ancak artık bu ekipmanlar, oyun içi para birimi ile de satın alınabilecek.

Yakın zamanda oyuna gelmesi beklenen BP para birimi sayesinde ekipmanlar satın alınabilecek. Ayrıca bu ekipmanlar ilerleyen zamanlarda karakterlerin de bazı güçlerinin daha da artacağı öngörülüyor.

PUBG Mobile'ın kullanıcı sayısı her geçen gün düşmektense daha da yükseliyor. Bu durum, PUBG Mobile yapımcısı Tencent'in oyunda sürekli güncelleme yapmasını neredeyse zorunlu hale getiriyor.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 16:44
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