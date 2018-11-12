Puan durumu Süper Lig 13. hafta maç fikstürü

Süper Lig’in 12. Hafta maçları sonucu puan durumları ne oldu? Süper Lig puanlarına bakacak olursak, 12. Haftaya yine lider Başakşehir girdi. 27. Puana sahip Başakşehir’i 23 puanla Galatasaray takip etti. 3. Sırada ise Kasımpaşa bulunmakta ve puanı 22. 11. Hafta 15. Sırada yer alan Fenerbahçe bu hafta iki sıra yükselerek 13. Sırada çıktı. Fenerbahçe’nin puan durumu ise 13. İşte Süper Lig 12. Hafta maç sonuçlarına göre, takımların puan durumu

Süper Lig'de 12. hafta sona erdi. Haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'u 5-0 mağlup etti. Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 3-0'la geçerken, Fenerbahçe, Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti ve 4 maç sonra galibiyet aldı. Haftanın kapanış maçında ise Beşiktaş, Vodafone Park'ta konuk ettiği Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu, haftayı 7. sırada tamamladı. Milli ara öncesi futbolseverler takımlarının puan durumundaki yerini merak ediyor. İşte Spor Toto Süper Lig'de oluşan puan durumu, maç sonuçları ve 13. haftanın fikstürü...

Beşiktaş, Sivasspor’a 2-1 yenilmesiyle birlikte Beşiktaş’ın puan durumu 18 olurken, Sivasspor’un puanı ise 14. Trabzonspor’un 16 puanı bulunmakta. Yeni Malatyaspor’un 21, Antalyaspor’un 20, Ankarcagücü’nün ise 19 puanı bulunmakta.

Süper Lig 13. hafta programı

Milli maçlar nedeniyle Spor Toto Süper Lig’e bir hafta ara verilecek.

Galatasaray - Konyaspor

Erzurumspor - Antalyaspor

Alanyaspor - Kayserispor

Ankaragücü - Beşiktaş

Sivasspor - Çaykur Rizespor

Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor

Akhisarspor - Bursaspor

Trabzonspor - Fenerbahçe

Göztepe - Başakşehir