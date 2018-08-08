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PTT'den açıklama geldi! Bedelli askerlik ödemeleri başladı

Bedelli askerlikten faydalanmak isteyenler, bugünden itibaren PTT'ye ödemeleri yapabilecek.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 13:08
PTT'den açıklama geldi! Bedelli askerlik ödemeleri başladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, PTT AŞ ile Muhasebat Genel Müdürlüğü arasında bedelli askerlik protokolü imzalandı.     

Bu kapsamda PTT, bedelli askerlik ödemeleri tahsilat işlemlerine başladı. 15 bin lira olarak belirlenen bedelli askerlik tutarı tek seferde tahsil ediliyor.     

Bedelli askerlikle ilgili ödemeler, Türkiye'nin dört bir yanındaki PTT iş yerlerinden "e-Tahsilat" uygulaması aracılığıyla online olarak gerçekleştirilebiliyor.         

Tahsilat işlemleri 3 Kasım'da sona erecek.     

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 13:08
  1. bedelli askerlik
  2. ptt
  3. e-tahsilat

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