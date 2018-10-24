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PTT, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde şube açacak

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Gaziantep Başmüdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarıyla terörden arındırdığı bölgelerde şubeler açacak.

24 Ekim 2018 Çarşamba 15:07
PTT, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde şube açacak

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Gaziantep Başmüdürlüğü, "Fırat Kalkanı" ve "Zeytin Dalı" harekatlarıyla terör örgütlerinden arındırılan bölgelerde yaşayanlara hizmet verebilmek için şubeler açmaya hazırlanıyor.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2017'den bu yana Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde banka, kargo ve lojistik alanlarında hizmet veren Gaziantep PTT Başmüdürlüğünün, Cerablus, El Bab, Çobanbey, Azez, Mare şubelerinin ardından Afrin ve Cinderesi'nde de şube açacağı belirtildi.

İstenilen isime anında havale

Açıklamada, Racu ve Bülbül beldelerinde PTT şubesi açmak için fizibilite çalışmalarını sürdüren kurumun, söz konusu bölgelerde verdiği banka ve kargo hizmetlerine ilişkin şu bilgiler verildi:

"Suriye uyruklu müşterilere PTT Bank hesabı açılabiliyor. Açılan PTT Bank hesabından istediği PTT Bank hesabına dolar, avro ve Türk lirası para birimlerinden (Türkiye Cumhuriyeti uyruklu müşteriler dahil ) para gönderme ve alma işlemi yapılabiliyor. PTT Bank hesabından diğer banka hesaplarına Türk lirası cinsinden para gönderimi ve alımı yapılabilmektedir. PTT Bank hesabı üzerinden diğer banka hesaplarına döviz transferi için gerekli çalışmalar yapılmakta olup en kısa sürede faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır. Geçici kimliği bulunan veya Türk vatandaşlığına geçmiş Suriye uyruklu müşteriler için, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki şubelerden, Türkiye genelindeki herhangi bir şubeye istediğiniz isime anında havale gönderilebilmektedir. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki şubelerinden Türkiye içine veya diğer ülkelere, Türkiye içinden söz konusu iş yerlerine posta, evrak, APS gönderimi yapılabiliyor."

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 15:07
  1. Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT)
  2. Fırat Kalkanı harekatı
  3. Zeytin Dalı harekatı
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  8. Azez
  9. Mare
  10. Afrin
  11. Cinderesi
  12. Racu
  13. Bülbül
  14. PTT
  15. Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Gaziantep Başmüdürlüğü
  16. Gaziantep Valiliği

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