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PTT yeni şubesiyle hizmet vermeye başladı

Karacabey’de PTT’nin üçüncü şubesi Tapu Müdürlüğü’nde hizmete girdi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 13:17
PTT yeni şubesiyle hizmet vermeye başladı

Karacabey’de PTT’nin üçüncü şubesi Tapu Müdürlüğü’nde hizmete girdi.


Adliyeden sonra Sırabademler Mahallesi Runguçpaşa Caddesi’ndeki Tapu Müdürlüğü’nde yeni bir şube daha açan PTT, hizmet sınırlarını genişletti. PTT Müdürü Turcan Dursun, “Karacabey çok hızlı büyüyor. Söz konusu bu büyümeye ve gelişmeye ayak uydurmaya çalışıyoruz. Değerli müşterilerimizin sürekli değişen ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerimize her geçen gün bir yenisini eklemeyi görev addediyoruz. Bu anlamda merkeze uzak kalan Tapu Müdürlüğü ve Vergi Dairesi’ndeki işlemlerin hızlı bir şekilde yapılabilmesi ve müşteri mağduriyetini önlemek maksadıyla Tapu Müdürlüğü bünyesinde PTT’mizin 3. gişesi açılmıştır. PTT merkezinde yapılan işlemlerin tamamının burada da yapılacak olması müşteri memnuniyetini arttıracaktır. Yoğun nüfusu olan mahallelerimize yeni şubeler kazandırmaya devam edeceğiz. Yeni açılan şubemizde teknolojinin en son olanakları kullanılmaktadır. Posta, kargo, bankacılık ve elektronik ticaret hizmetlerini zaman kaybı yaşamadan sunabileceğiz. İki asra yakın tecrübesi, yaygın çalışma ağı, çağdaş teknolojisi, güçlü kadroları ile daha ekonomik, daha hızlı ve güven veren kaliteli yapısıyla hizmeti vatandaşın ayağına götürmeyi amaçlıyoruz. Yeni açılan bu şubelerimiz, özellikle merkeze uzak mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın PTT işlemlerini daha hızlı ve zamanında yapılabilmesini sağlayacaktır" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 13:17
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