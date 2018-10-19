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PTT İK kesin sınav sonuçları sorgula

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) 5 bin personel alımı için sınav düzenledi. PTT bünyesinde çalışmak için Posta ve Telgraf Teşkilatının sınavına başvuran adaylar PTT sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. PTT kesin sınav sonuçlarına ilişkinPTT İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı PTT kesin sınav sonuçları, ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını açıkladı. Peki PTT kesin sınav sonucu bugün açıklanıyor mu? PTT sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

19 Ekim 2018 Cuma 14:44
PTT İK kesin sınav sonuçları sorgula

PTT bünyesinde çalışmak için Posta ve Telgraf Teşkilatının sınavına başvuran adaylar PTT sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. PTT kesin sınav sonuçlarına ilişkin  PTT İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı PTT kesin sınav sonuçları, ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını açıkladı. Peki PTT kesin sınav sonucu bugün açıklanıyor mu? PTT sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) sınav sonuçları, ne zaman-saat kaçta açıklanacak sorusunun yanıtını resmi web sitesinde açıkladı. Kurum "2018/1 PERSONEL ALIMI SÜRECİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME" sayfasında "2018/1 personel alımı yazılı sınavları 12.08.2018 tarihinde 16 il merkezinde yapılmıştır. Yazılı sınav sonucu 20.09.2018 tarihinde http://ik.ptt.gov.tr adresinde yayınlanmıştır. PTT personel alım sınavından 70 puan ve üstü alanların alımı gerçekleştirilecek.

PTT sonuçları sorgulama sayfası için tıklayınız

Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazları 21.09.2018-27.09.2018 tarihleri arasında [email protected] e-mail adresine yapabilecektir. Yazılı sınav sonucuna itirazlara ilişkin itiraz değerlendirme raporu http://ik.ptt.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Kesin sınav sonuçları en geç 19.10.2018 tarihinde yayınlanacaktır." açıklamayı yaptı.

PTT sınavında başarılı olanlar ne zaman göreve başlayacak?

Kurum kesin sonuçları açıkladıktan sonra Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonu için ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve iki katı yedek aday, Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonları için ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday, olarak belirleyeceğini açıkladı.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 14:44
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