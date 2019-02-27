PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, görevden alındı. Aysel Kandemir, PTT Genel Müdürlüğü görevine getirildi. IHAAW104205-GEN/27-02-2019- PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, görevden alındı.

IHAAW104205-GEN/27-02-2019- PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, görevden alındı. Aysel Kandemir, PTT Genel Müdürlüğü görevine getirildi.27.02.2019 10:42:05TSINNNN

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