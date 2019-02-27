PTT Genel Müdürü Bozgeyik görevini sürdürüyor
PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik’in görevinden alındığı ve yerine Aysel Kandemir’in getirildiği iddialarının doğru olmadığı öğrenildi.27 Şubat 2019 Çarşamba 18:07
PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik’in görevinden alındığı ve yerine Aysel Kandemir’in getirildiği iddialarının doğru olmadığı öğrenildi.
Bugün basın yayın organlarında çıkan PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik’in görevden alındığı ve yerine Aysel Kandemir’in getirildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı, Bozgeyik’in görevini sürdürdüğü öğrenildi.
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