PTT dağıtım ve toplama merkez müdürlüğü yeni yerinde hizmet verecek

PTT Zonguldak Dağıtım ve Toplama Merkezi Müdürlüğü yenilenen yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

1 Aralık 2017 tarihinden itibaren geçici işyerinde hizmet vermeye başlayan, Kilimli, Kozlu ve Zonguldak bölgelerinin posta dağıtım hizmetlerinin yürütüldüğü Zonguldak Dağıtım ve Toplama Merkezi Müdürlüğü 11 Mart 2019 tarihi itibariyle Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde yeni PTT konseptiyle tadilat ve güçlendirme çalışmaları tamamlanan PTT Başmüdürlüğünün giriş katında hizmet vermeye başladı.

Zonguldak Dağıtım ve Toplama Merkez Müdürlüğünün Soğuksu’da bulunan yeni yerinde hizmet vermeye başlamasıyla birlikte şehir merkezi dışında, hal binası bölgesine gitmek zorunda kalan müşterilerimize; dağıtım hizmetleriyle ilgili tüm iş ve işlemler daha kısa sürede ve kaliteli olarak sunulacak.