PTT çalışanlarından sokak hayvanlarına teslimat

SAMSUN (AA) - Samsun'da PTT çalışanları, sokak hayvanlarının aç kalmaması için, dağıtım yaparken sokaklara mama da bırakıyor.

PTT Çalışanları Dayanışma Derneğince (PTT-DER) uygulamaya geçirilen proje kapsamında, soğuk havalarda yiyecek bulmakta güçlük çeken kedi ve köpekler için mama temin edildi.

Sokak sokak gezerek ev ve iş yerlerine teslimat yapmak için hazırlanan PTT çalışanları, mamaları da çantalarına koyarak dağıtıma çıkıyor. Çalışanlar, geçtikleri sokaklarda uygun gördükleri yerlere mamaları bırakarak kedi ve köpeklerin beslenmelerini sağlıyor.

PTT Samsun Başmüdürü Rahmi Candan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 124 kişinin dağıtım hizmeti verdiğini belirterek, "Temin ettiğimiz mamaları kedi ve köpek maması olarak ayrı ayrı poşetlere koyduk. Sokak hayvanları, özellikle kışın hem soğuk havayla hem de yiyecek bulmak için mücadele ediyor. Biz PTT çalışanları olarak bir nebze de olsa bu hayvanların kışı atlatmasında onlara yardımcı olmak istedik." dedi.

PTT-DER Başkanı Onur Karagöl ise PTT'nin bütün sokakları gezen ekipleri bulunduğuna işaret ederek, "Bir şehirde aç hayvan kalmamasını istiyorsanız o şehri sokak sokak gezerek hayvanlarına ulaşmanız gerekir. Bu ise pek mümkün değil. Halbuki bizim bütün kentin sokaklarını gezen ekibimiz var. Biz de PTT çalışanları olarak her postacımızın çantasına bir paket hayvan maması koyduk. Aç bir hayvan gördüklerinde çıkarıp önlerine bırakacaklar." ifadelerini kullandı.