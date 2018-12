PTT çalışanlarından Kılıçdaroğlu’na tepki

Birlik-Haber-Sen Genel Başkanı Ali Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun hem PTT’yi hem de posta dağıtıcılarını zan altında bıraktığını belirterek, “Zannediyorum ki Kılıçdaroğlu yanlış yönlendiriliyor ya da maksatlı olarak PTT çalışanlarını hedef yapıyor” dedi. PTT çalışanları, Ramazan Bayramı tebrik kartlarının kasıtlı olarak dağıtılmadığını ileri süren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sert tepki gösterdi. Birlik-Haber-Sen Genel Başkanı Ali Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun, toplam 105 bin 334 müftü, imam ve muhtarın Ramazan Bayramı’nı kutlamak üzere hazırladığı tebrik kartlarının büyük bölümünün halen alıcılarına teslim edilmediğini söylemesinin hem PTT’yi hem de posta dağıtıcılarını zan altında bıraktığı belirtildi. Erdoğan, “Posta dağıtıcıların, görevlerini yaparken, ‘Ben bunu dağıtmam, şu mektubu götürmem’ demek gibi bir lüksleri yoktur” dedi.



“KILIÇDAROĞLU, PTT ÇALIŞANLARINI HEDEF YAPIYOR”



Postaların ulaştırılmasının prosedürlere göre yapıldığını belirten Erdoğan, “Bu noktada göndericinin ismine, unvanına, statüsüne göre ne eksik ne fazla uygulama yapılmaz. Kemal Kılıçdaroğlu belli kişilerce belli yerlerde gönderilerinin tutulduğunu ileri sürmektedir. Bu durum güzide kurumumuz PTT’yi ve özverili çalışanları büyük bir zan altında bırakmaktadır. Zannediyorum ki Kılıçdaroğlu yanlış yönlendiriliyor ya da maksatlı olarak PTT çalışanlarını hedef yapıyor” diye konuştu. “PTT TARAFSIZ BİR KURUMDUR” Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Tebrik kartlarının ortadan kaybolması ya da alıcıya hiç ulaşmaması gibi bir durum ise asla söz konusu değildir. 170 yıllık tarihinde PTT, verdiği hizmette hiçbir dönemde, taraflı ve yanlı hareket etmemiştir. Zamana ayak uyduran ve dünya devi bir posta şirketi olmaya doğru yol alan PTT’yi ve her türlü zorlukta görevini ifa etmeye çalışan fedakâr PTT çalışanlarını hiç kimsenin zan altında bırakmaya hakkı yoktur. Gün be gün kendini yenileyen, yeni açılımlara kucak açan ve her türlü kişi ya da kuruma eşit mesafede duran güzide kurumumuzun bu şekilde siyasallaştırılmaya çalışılmasına asla müsaade edemeyiz.”