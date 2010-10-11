0553 313 94 23

PTT çalışanlarından Kılıçdaroğlu’na tepki

Ramazan Bayramı tebrik kartlarının kasıtlı olarak dağıtılmadığını ileri süren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, PTT çalışanlarından tepki geldi

11 Ekim 2010 Pazartesi 09:00
PTT çalışanlarından Kılıçdaroğlu’na tepki

Birlik-Haber-Sen Genel Başkanı Ali Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun hem PTT’yi hem de posta dağıtıcılarını zan altında bıraktığını belirterek, “Zannediyorum ki Kılıçdaroğlu yanlış yönlendiriliyor ya da maksatlı olarak PTT çalışanlarını hedef yapıyor” dedi. PTT çalışanları, Ramazan Bayramı tebrik kartlarının kasıtlı olarak dağıtılmadığını ileri süren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sert tepki gösterdi. Birlik-Haber-Sen Genel Başkanı Ali Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun, toplam 105 bin 334 müftü, imam ve muhtarın Ramazan Bayramı’nı kutlamak üzere hazırladığı tebrik kartlarının büyük bölümünün halen alıcılarına teslim edilmediğini söylemesinin hem PTT’yi hem de posta dağıtıcılarını zan altında bıraktığı belirtildi. Erdoğan, “Posta dağıtıcıların, görevlerini yaparken, ‘Ben bunu dağıtmam, şu mektubu götürmem’ demek gibi bir lüksleri yoktur” dedi.

“KILIÇDAROĞLU, PTT ÇALIŞANLARINI HEDEF YAPIYOR”

Postaların ulaştırılmasının prosedürlere göre yapıldığını belirten Erdoğan, “Bu noktada göndericinin ismine, unvanına, statüsüne göre ne eksik ne fazla uygulama yapılmaz. Kemal Kılıçdaroğlu belli kişilerce belli yerlerde gönderilerinin tutulduğunu ileri sürmektedir. Bu durum güzide kurumumuz PTT’yi ve özverili çalışanları büyük bir zan altında bırakmaktadır. Zannediyorum ki Kılıçdaroğlu yanlış yönlendiriliyor ya da maksatlı olarak PTT çalışanlarını hedef yapıyor” diye konuştu. “PTT TARAFSIZ BİR KURUMDUR” Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Tebrik kartlarının ortadan kaybolması ya da alıcıya hiç ulaşmaması gibi bir durum ise asla söz konusu değildir. 170 yıllık tarihinde PTT, verdiği hizmette hiçbir dönemde, taraflı ve yanlı hareket etmemiştir. Zamana ayak uyduran ve dünya devi bir posta şirketi olmaya doğru yol alan PTT’yi ve her türlü zorlukta görevini ifa etmeye çalışan fedakâr PTT çalışanlarını hiç kimsenin zan altında bırakmaya hakkı yoktur. Gün be gün kendini yenileyen, yeni açılımlara kucak açan ve her türlü kişi ya da kuruma eşit mesafede duran güzide kurumumuzun bu şekilde siyasallaştırılmaya çalışılmasına asla müsaade edemeyiz.”

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:20
  1. arşiv haber
  2. yeni akit gazetesi
  3. arşiv

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akıncı Üssü davasında "ankesör" ve "katalog evliliği" itirafı
    1. Akıncı Üssü davasında "ankesör" ve..
    2. AK Parti, Erdoğan'ın emriyle..
    3. Petrol üretim kısıntısında anlaşma..
    4. Trabzonspor ile ampute takımı hazırlık..
    5. Yusuf Kenan Aydın kimdir nerelidir?
    6. Filistin yönetiminden ABD'nin Hamas'la..
    7. Fransa'da büyük korku! Asker halkın..
    8. Mutluluk birlikte mutfağa girmekte
    9. Ankara'da kar yağışı
    10. TEB KOBİ Akademi Hataylı KOBİ'lerle..
    11. CHP Tunceli belediye başkan adayı kim..
    12. Darbe gecesi vurulan TEM Daire Başkanı..
    13. "Fenerbahçe varsa umut vardır"
    14. CHP Muğla Büyükşehir belediye başkan..
    15. PFDK'den Galatasaray ve Metin..
    16. Hikmet Karaman'ın kurmayları belli oldu
    17. Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli..
    18. Paralarını alamayan işçiler çatıya çıktı
    19. ABD'nin Kudüs kararının birinci yılı
    20. Almanya'nın bütçe fazlası 2019'da..
    İşte milli enerji silahı Wattoz! 60 ülkeden talep yağıyor
    İşte milli enerji silahı Wattoz! 60 ülkeden talep yağıyor
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı