3600 ek gösterge son durum son dakika ne zaman? PTT çalışanına 3600 ek gösterge mi geliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim beyannamesinde açıkladığı polis, öğretmen ve din görevlilerine yönelik 3600 ek gösterge artışının ne zaman yapılacağı merak konusu olmaya devam ederken, PTT çalışanları da 3600 ek gösterge artışından faydalanmak istiyor. Milyonlarca vatandaşın beklediği 3600 ek gösterge ne zaman? PTT çalışanlarına 3600 ek gösterge mi geliyor?

Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak, öğretmen, imam, hemşire ve polislere verilmesi planlanan 3600 ek göstergeye PTT çalışanlarının da kademeli olarak dahil edilmesi gerektiğini bildirdi. PTT personelinin 399'lu, İHS'li ve taşeron diye ayrıldığını, işin eşit yapılmasına rağmen yapılan işe eşit ücret verilmediğini iddia aden Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak, şunları kaydetti: "Öğretmen, imam, hemşire ve polislere verilmesi planlanan 3600 ek göstergeye PTT çalışanlarının da kademeli olarak dahil edilmesi gerekmektedir. Toplu sözleşmede imza altına aldığımız kamu iktisadi teşebbüslerde çalışan 399'lu personele skala düzenlemesi yapılması hakkından PTT personeli mahrum bırakılmıştır. PTT personeli içinde skala düzenlemesi yapılması gerekmektedir. Özellikle İdari Hizmet Sözleşmeli çalışanların temel ücretleri yaptık artırdık denilerek bugüne kadar artırılmamıştır. İHS'li personelin ücretlerinde en kısa sürede artış yapılmalıdır. 399'lu çalışanların görevde yükselme yönetmeliği değiştirilerek kurumda yükselmelerinin önü kesilmiştir. Bu konuda tüm uyarılarımıza rağmen düzenleme yapılmamıştır."

MEB ve İçişleri Bakanlarından 3600 ek gösterge müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; "Polislerle ilgili biz 3600 konusunda söz verdik, bunu yerine getireceğiz. Bu sözün arkasındayız." demişti. Daha önce de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3600 ek gösterge ile ilgili öğretmenler gününde bir haberimiz olacak müjdesini vermişti.