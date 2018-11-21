THY- Euroleague
0553 313 94 23

3600 ek gösterge son durum son dakika ne zaman? PTT çalışanına 3600 ek gösterge mi geliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim beyannamesinde açıkladığı polis, öğretmen ve din görevlilerine yönelik 3600 ek gösterge artışının ne zaman yapılacağı merak konusu olmaya devam ederken, PTT çalışanları da 3600 ek gösterge artışından faydalanmak istiyor. Milyonlarca vatandaşın beklediği 3600 ek gösterge ne zaman? PTT çalışanlarına 3600 ek gösterge mi geliyor?

21 Kasım 2018 Çarşamba 12:05
3600 ek gösterge son durum son dakika ne zaman? PTT çalışanına 3600 ek gösterge mi geliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim beyannamesinde açıkladığı polis, öğretmen ve din görevlilerine yönelik 3600 ek gösterge artışının ne zaman yapılacağı merak konusu olmaya devam ederken, PTT çalışanları da 3600 ek gösterge artışından faydalanmak istiyor. Milyonlarca vatandaşın beklediği 3600 ek gösterge ne zaman? PTT çalışanlarına 3600 ek gösterge mi geliyor?

Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak, öğretmen, imam, hemşire ve polislere verilmesi planlanan 3600 ek göstergeye PTT çalışanlarının da kademeli olarak dahil edilmesi gerektiğini bildirdi. PTT personelinin 399'lu, İHS'li ve taşeron diye ayrıldığını, işin eşit yapılmasına rağmen yapılan işe eşit ücret verilmediğini iddia aden Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak, şunları kaydetti: "Öğretmen, imam, hemşire ve polislere verilmesi planlanan 3600 ek göstergeye PTT çalışanlarının da kademeli olarak dahil edilmesi gerekmektedir. Toplu sözleşmede imza altına aldığımız kamu iktisadi teşebbüslerde çalışan 399'lu personele skala düzenlemesi yapılması hakkından PTT personeli mahrum bırakılmıştır. PTT personeli içinde skala düzenlemesi yapılması gerekmektedir. Özellikle İdari Hizmet Sözleşmeli çalışanların temel ücretleri yaptık artırdık denilerek bugüne kadar artırılmamıştır. İHS'li personelin ücretlerinde en kısa sürede artış yapılmalıdır. 399'lu çalışanların görevde yükselme yönetmeliği değiştirilerek kurumda yükselmelerinin önü kesilmiştir. Bu konuda tüm uyarılarımıza rağmen düzenleme yapılmamıştır."

MEB ve İçişleri Bakanlarından 3600 ek gösterge müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; "Polislerle ilgili biz 3600 konusunda söz verdik, bunu yerine getireceğiz. Bu sözün arkasındayız." demişti. Daha önce de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3600 ek gösterge ile ilgili öğretmenler gününde bir haberimiz olacak müjdesini vermişti.

 

 

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 12:05
  1. ptt 3600 ek gösterge
  2. 3600 ek gösterge son dakika
  3. 3600 ek gösterge son durum
  4. polise 3600 ek gösterge en son haber
  5. 3600 ek gösterge ne zaman verilecek
  6. 3600 ek gösterge son durum 2018
  7. 3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak
  8. 3600 ek gösterge kimlere verilecek
  9. polise 3600 ek gösterge ne zaman verilecek

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    n11.com'dan Dünya Televizyon Günü indirimi
    1. n11.com'dan Dünya Televizyon Günü..
    2. Akit ailesinin acı günü... Muharrem..
    3. TOKİ fiyatları TOKİ Sinop Dikmen..
    4. Hamas heyeti Mısır'ı ziyaret edecek
    5. "Değirmenci Nine" teknolojiye meydan..
    6. Allianz Grubu'ndan 8,7 milyar avroluk..
    7. Danimarka'da Türk genci öldürüldü!
    8. Paraşütte "el ele" rekor denemesi
    9. Afrin şehidi adına Etiyopya'da mescid
    10. "ABD, Sincar'da PKK'ya destek veriyor"
    11. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    12. Döviz kurları
    13. 17. MÜSİAD EXPO başladı
    14. Ahşabı dantel gibi işliyor
    15. Kadına yönelik şiddete karşı "turuncu"..
    16. "Türk Dış Politikasının Analizi: AB,..
    17. Eski CHP'li başkandan Mansur Yavaş'ın..
    18. Çavuşoğlu'ndan Hakan Atilla açıklaması!
    19. Vakıf Katılım Düzce Şubesi açıldı
    20. FETÖ'nün "mahrem imamına" hapis cezası
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!
    Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    21 Kasım 2018
    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
    Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı
    Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı