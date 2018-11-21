PTT çalışanları 3600 ek gösterge istiyor

İSTANBUL (AA) - Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak, öğretmen, imam, hemşire ve polislere verilmesi planlanan 3600 ek göstergeye PTT çalışanlarının da kademeli olarak dahil edilmesi gerektiğini bildirdi.

Budak, Topkapı'daki PTT Dağıtım Merkezinin bahçesinde PTT çalışanlarıyla yaptığı basın açıklamasında PTT AŞ'nin son yıllarda büyük bir atılım gerçekleştirerek sektörde bir numaralı marka haline geldiğini vurguladı.

PTT'nin sektörde bir numara haline gelmesinde yapılan uygulamaların yanı sıra personelin özverili olarak verdiği emek ve gayretin en önemli etken olduğunu dile getiren Budak, şunları kaydetti:

"PTT personeli kurumunu sever, yaptığı işi sever, bilir ki vatanını en çok seven işini en iyi yapandır. Bilir ki helal kazanmanın yolu çok çalışmaktan ve üretmekten geçer. PTT personeli birçok iş yerinde personel eksikliği olmasına rağmen izne ayrılmamış, hastaneye gitmemiş, mesai kavramı gözetmeden çalışmış, ailesinin ve sevdiklerinin acılı ve güzel gününde dahi fedakarlık ederek yanlarında olamamıştır. PTT personeli hafta sonu dememiş çalışmış, bayram dememiş çalışmış, üretmiş, PTT'yi bir numara yapmış, ülkesine ve milletine kazandırmıştır. Postacı kardeşim sıcak, soğuk, yağmur, çamur dememiş 81 ilin tamamında en ücra köşeye varana dek 81 milyona her gün hizmet vermiştir. Postacı kardeşim günlük taşıyabileceği postanın çok daha fazlasını taşımış, yetmezmiş gibi akşamda evine iş götürmüştür. Gişede çalışan memur kardeşim; akşam yedilere, sekizlere kadar çalışmış, evine ve ailesine vakit ayıramamıştır."

Budak, iş yükünün fazla, personel sayısının yetersiz olduğunu ifade ederek, bazı PTT şubelerinde esnek çalışma saatleri uygulandığını ve personelin 19.00'a kadar mesai yaptığını anlattı.

PTT personelinin 399'lu, İHS'li ve taşeron diye ayrıldığını, işin eşit yapılmasına rağmen yapılan işe eşit ücret verilmediğini savunan Budak, şunları kaydetti:

"Toplu sözleşmeden elde edilen hak ve kazanımlar çalışanlara verilmemiş, hatta elde edilen hak ve kazançlarda yayınlanan genelgelerle bir bir çalışanın elinden alınmıştır. Öğretmen, imam, hemşire ve polislere verilmesi planlanan 3600 ek göstergeye PTT çalışanlarının da kademeli olarak dahil edilmesi gerekmektedir. Toplu sözleşmede imza altına aldığımız kamu iktisadi teşebbüslerde çalışan 399'lu personele skala düzenlemesi yapılması hakkından PTT personeli mahrum bırakılmıştır. PTT personeli içinde skala düzenlemesi yapılması gerekmektedir. Özellikle İdari Hizmet Sözleşmeli çalışanların temel ücretleri yaptık artırdık denilerek bugüne kadar artırılmamıştır. İHS'li personelin ücretlerinde en kısa sürede artış yapılmalıdır. 399'lu çalışanların görevde yükselme yönetmeliği değiştirilerek kurumda yükselmelerinin önü kesilmiştir. Bu konuda tüm uyarılarımıza rağmen düzenleme yapılmamıştır."

Budak, kamudaki tüm kurumlarda görev yapan taşeronların kadroya geçirildiğini, PTT taşeronlarının kadroya alınmayarak büyük bir hak kaybına uğratıldığını dile getirerek, İdari Hizmet Sözleşmeli Personelin mesai saatinin 30 saatten 20 saate düşürüldüğünü söyledi.

PTT çalışanları, "Köle değil postacıyız", "Bak postacı gelemiyor" yazılı dövizlerle basın açıklamasına destek verdi.