PTT Başmüdürlüğü’nden Başkan Sever’e ziyaret
Bilecik PTT Başmüdür Vekili Abdülaziz Çivik, Bilecik’in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever’i makamında ziyaret etti.19 Haziran 2019 Çarşamba 13:11
Bilecik PTT Başmüdür Vekili Abdülaziz Çivik, Bilecik’in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever’i makamında ziyaret etti.
Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sever, konuklarına teşekkür etti. Ardından bir açıklama yapan Başkan Sever, “Bilecik PTT Başmüdür Vekili Abdülaziz Çivik bizleri makamımızda ziyaret ettiler. Kendileri bizlere PTT hizmetleri ile ilgili gerekli bilgiler verdi.İlgi ve alakalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.
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