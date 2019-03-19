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PTT Bahçelievler ve Ertuğrulgazi mahallelerine şube açtı

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Bilecik Başmüdürlüğü, Bilecik merkez Bahçelievler ve Ertuğrulgazi mahallelerindeki şubelerini dualar eşliğinde açtı.

19 Mart 2019 Salı 17:57
PTT Bahçelievler ve Ertuğrulgazi mahallelerine şube açtı

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Bilecik Başmüdürlüğü, Bilecik merkez Bahçelievler ve Ertuğrulgazi mahallelerindeki şubelerini dualar eşliğinde açtı.


Bahçelievler şubesi açılış törenine; Vali Yardımcısı M. Kemal Özgün, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik TSO Başkanı Şükrü Keskin, PTT Bilecik Başmüdürü Serhat Bozkurt, Bilecik Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Faruk Genç, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile mahalle sakinleri katıldı.


Açılış konuşması yapan PTT Bilecik Başmüdürü Serhat Bozkurt, yeni konsepte dizayn edilmiş Bahçelievler Şubesi’nin açmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirtti. Bozkurt, "Bugün burada PTT’nin yeni konsept çerçevesinde dizayn edilen Bahçelievler ve Ertuğrulgazi Mahalleleri PTT şubelerinin toplu açılışı için bir araya gelmiş bulunmaktayız. PTT’mizin 178 yıllık geçmişi olan posta ve telgraf teşkilatı imajına, vizyonuna, misyonuna ve kalite yönetim politikasına yönelik şekilde dizayn edilen Bahçelievler ve Ertuğrulgazi Mahalleleri PTT şubelerini sizin hizmetinize sunacağız. Bu vesileyle şubelerimizin hem ülkemize hem de Bahçelievler Mahallemizi, Hürriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi halkına ve küçük sanayi esnafına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ise konuşmasında hizmetin hayırlı olmasını temenni etti.


Konuşmaların ardından Bahçelievler PTT Şubesi dualar eşliğinde protokol üyelerin kurdeleyi kesmesiyle hizmete girdi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 17:57
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