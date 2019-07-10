PTT 55 bin personel alımları ne zaman? PTT 2019 personel alım başvuru şartları

PTT bünyesinde çalışmak isteyenler PTT son dakika alımlarının ne zaman yapılacağını merak etmeye devam ediyor. PTT personel alımı 2019 ne zaman alınmaya başlanacağına dair PTT tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2019 PTT personel alımı ilanı yayınlandığında haberimizin içinde yer alacak. Öte yandan Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) resmi İnternet sitesinde yeni bir ilan yayımladı. 13 İlde Acentelik ilanına en az lise mezunu olanlar başvuru yapabilecek. PTT alımları ne zaman, PTT personel alımı 2019, PTT personel alımı başvuru yap, PTT personel alımı 2019 başvuru formu, PTT personel alımı başvuru 2019, PTT'ye memur alımı ne zaman?

PTT 55 bin personel istihdamını KPSS'siz olarak gerçekleştirecek. On binlerce vatandaş PTT personel alımını dört gözle bekliyor. PTT alımlarında aranan şartların neler olduğu, hangi tarihte ve ne kadar personel alımı yapılacağı merak edilen konular arasında başı çekiyor. Bu arada Haziran 2018 yılında kurulan PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri (PTTPAL) AŞ 1100 civarında personel alımı yapacak fakat bu konuda da henüz resmi bir duyuru yayınlanmadı. Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) resmi İnternet sitesinde yeni bir ilan yayımladı. 13 İlde Acentelik ilanına en az lise mezunu olanlar başvuru yapabilecek. PTT yeni bir duyuru yayımladı. 10 Temmuz 2019 tarihi itibari ile resmi İnternet Sitesi olan www.ptt.com.tr adresi üzerinde yayımlanan ilana göre 163 farklı şehirde Acentelik verilecek.

PTT alım başvuru şartları neler?

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

f) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

g) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

j) Yapılacak "yazılı ve/veya sözlü sınavda" başarılı olmak.