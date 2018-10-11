PTT 5 bin personel alım kesin sonuçları ne zaman açıklanacak? Hangi puanı alan nereye yerleşecek?

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Genel Müdürlüğü 5 bin personel alımı için düzenlenen sınavın kesin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. PTT, 5 bin personel alımı kesin sonuçları ne zaman açıklanacağına ilişkin tarih verdi. Peki PTT personel alım kesin sonuçları ne zaman açıklanacak? PTT'den 5 bin memur alımı sınav sonucuna göreve başlama tarihi ne zaman olacak?

2018/1 personel alımı yazılı sınavları 12.08.2018 tarihinde 16 il merkezinde yapılmıştı. Yazılı sınav sonucu 20.09.2018 tarihinde http://ik.ptt.gov.tr adresinde yayınlanmıştı. Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazları 21.09.2018-27.09.2018 tarihleri arasında [email protected] e-mail adresine yapmıştı. Yazılı sınav sonucuna itirazlara ilişkin itiraz değerlendirme raporu http://ik.ptt.gov.tr adresinde yayınlanacak. PTT 5 bin personel alımı kesin sonuçları en geç 19 EKİM 2018 tarihinde yayınlanacak. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adayların atama işlemlerine, yazılı ve sözlü sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren belirli dönemler halinde en geç bir sene içinde başlanılacak.

PTT 5 bin personel alımlarına göre hangi puanı alan nereye atanacak

PTT 5 bin personel alım sınavından 70 puan ve üstü alanlar; Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonlarına başvuru yapabilecek. PTT personel alım sınavından 60 puan ve üstü alanlar; Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama), Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik), Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi (PTT'de çalışan firma elemanı), Postacı, Postacı (PTT'de çalışan firma elemanı) pozisyonlarına başvuru yapabilecek.