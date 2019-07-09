PSKAD Başkanı gözaltına alındı Malatya'da sosyal medya paylaşımları ve KHK ile kapatılan Toplumsal Dayanışma Derneğindeki faaliyetlerinden dolayı düzenlenen operasyonda Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSKAD)Malatya Şube Başkanı gözaltına alındı.

SEZAİ ERHAN / MALATYA - Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, sosyal medya paylaşımları ve KHK ile kapatılan Toplumsal Dayanışma Derneğindeki faaliyetlerinden dolayı Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Malatya Şube Başkanı Latife Ulutaş ile özel bir radyonun yöneticisi İbrahim Ulutaş, Malatya Umut-Sen temsilcisi Hasan Kaya gözaltına alındı. Malatya Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler, emniyete götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.