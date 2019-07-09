PSKAD Başkanı gözaltına alındı
Malatya'da sosyal medya paylaşımları ve KHK ile kapatılan Toplumsal Dayanışma Derneğindeki faaliyetlerinden dolayı düzenlenen operasyonda Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSKAD)Malatya Şube Başkanı gözaltına alındı.09 Temmuz 2019 Salı 11:28
SEZAİ ERHAN / MALATYA - Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, sosyal medya paylaşımları ve KHK ile kapatılan Toplumsal Dayanışma Derneğindeki faaliyetlerinden dolayı Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Malatya Şube Başkanı Latife Ulutaş ile özel bir radyonun yöneticisi İbrahim Ulutaş, Malatya Umut-Sen temsilcisi Hasan Kaya gözaltına alındı. Malatya Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler, emniyete götürüldü.
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