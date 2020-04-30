Psk. Dr. Figen Üzer'den koronavirüs kaygısına ilişkin çarpıcı sözler: Bir şekilde yenebiliriz

Psikoterapist Dr. Figen Üzer, yeniakit.com.tr'de gazeteci Mehmet Özmen’in sorularını yanıtladı.

Psk. Dr. Figen Üzer canlı yayında , 'Aile içi iletişim ve koronavirüs kaygısı, teknolojik bağımlılığın zararları, aile içi iletişim için altın öneriler ve Ramazan'da ruh dünyamız' gibi konulara ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Üzer'in yaptığı açıklamalar şöyle:

Bu geçici bir süreç. Koronavirüs kaygısını yaşamamız normal bir durum. Beyinde biz bu sürecin geçeceğini düşünürsek mücadelemiz başarılı olur. Olumlu düşünmemiz lazım. Eğer kaygılara, korkulara yenik düşersek, komplo teorilerine inanırsak mücadeleye yenik düşeriz. Bizim önerimiz negatif düşüncelerin analiz edilmesidir. Bazı saplantılı düşünceler, olmaması gereken düşünceler, zihnimize gelebilir. Özellikle kaygı bozukluğu bulunan kişiler bu durumu yaşayabilir. Negatif düşüncelerin bizi rahatsız ettiğinin farkına varamayabiliriz. Uyumama, dikkatini verememe, huzursuzluk gibi belirtiler kaygının fiziksel olarak yansıma halidir. Bize mutluluk veren durumların değişmesi de kaygı bozukluğunun sebeplerindendir. Kişinin kendisine ben neden bunu yaşıyorum? diyerek sormalıdır. Gevşeme, nefes alma tekniklerini gün içerisinde uygulasınlar. Korkunun ve kaygının üzerine gitmemiz lazım. Kaygıyı bu şekilde yenebiliriz. Hekime başvurma durumları için ise önerim şudur. Kişiler, kendisi ile çevresiyle bağı ne zaman koparsa o zaman bir hekime başvursunlar.