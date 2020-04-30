  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Psk. Dr. Figen Üzer, yeniakit.com.tr'nin konuğu oluyor

Psikoterapist Dr. Figen Üzer, yeniakit.com.tr Youtube kanalında gazeteci Mehmet Özmen'in konuğu oluyor.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 19:55:00 -
Psk. Dr. Figen Üzer, yeniakit.com.tr'nin konuğu oluyor

Psikoterapist Dr. Figen Üzer, saat 21.30'da yeniakit.com.tr'de gazeteci Mehmet Özmen’in sorularını yanıtlayacak.

Psk. Dr. Figen Üzer ile yapılacak programda, 'Aile içi iletişim ve koronavirüs kaygısı, teknolojik bağımlılığın zararları, aile içi iletişim için altın öneriler ve Ramazan'da ruh dünyamız' gibi konular gündeme gelecek.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/dT9VR8O56sk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı