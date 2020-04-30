Psk. Dr. Figen Üzer, yeniakit.com.tr'nin konuğu oluyor
Psikoterapist Dr. Figen Üzer, yeniakit.com.tr Youtube kanalında gazeteci Mehmet Özmen'in konuğu oluyor.
Psikoterapist Dr. Figen Üzer, saat 21.30'da yeniakit.com.tr'de gazeteci Mehmet Özmen’in sorularını yanıtlayacak.
Psk. Dr. Figen Üzer ile yapılacak programda, 'Aile içi iletişim ve koronavirüs kaygısı, teknolojik bağımlılığın zararları, aile içi iletişim için altın öneriler ve Ramazan'da ruh dünyamız' gibi konular gündeme gelecek.
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/dT9VR8O56sk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>