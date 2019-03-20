Psikopatruhlu caniden deccal cinayeti

Başkentte Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü üç gün önce boğazıkesilmişve bir çokyerinden bıçaklanmış 30 yaşındaki Fatih Arınmış’ın cesedine ulaşmıştı. Polisin yaptığı incelemede olayın katil zanlısı yakalandı.

Olay sonrasında çevrede yer alan kameralar incelenmeye alındı. İncelemekapsamında, şüphelinin Etimesgut’da ikamet eden ve bir çok suç kaydı bulunan Barış K. isimli kişiolduğusaptandı. Polis ekiplerininaraştırmasında Barış K.nın annesine olayıitiraf ettiğiöğrenildi. Annesi ile telefondagörüştürülen Barış K. belirtilen noktaya getirilerek gözaltına alındı.

Deccal diye öldürmüş

Barış K. verdiği ifadede 2005 yılında trafik kazasında ölen abisinin ruhunu Arınmış’ın rahatsız ettiği ve Arınmış’ın "Deccal" olduğunu gerekçesiyle öldürdüğünüsöylediğibilgisine ulaşıldı.

Vücudununbelli yerlerinde kesik izleri bulunan Barış K. Emniyet işlemleri ardındanAdliyeye sevk gönderildi.