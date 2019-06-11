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Psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen bir kişi 1’polis 3 kişiyi yaraladı 1 kişiyi öldürdü

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen bir kişi, biri polis olmak üzere toplamda üç kişiyi yaraladıktan sonra kaçmaya çalışırken dehşet saçtı.

11 Haziran 2019 Salı 01:25
Psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen bir kişi 1’polis 3 kişiyi yaraladı 1 kişiyi öldürdü

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen bir kişi, biri polis olmak üzere toplamda üç kişiyi yaraladıktan sonra kaçmaya çalışırken dehşet saçtı.


Olay Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Yavuz Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İbrahim Y. (55), isimli şahıs bulunduğu kahvehanede henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı iki kişiyi yaraladı.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri gelerek şahsı yakalamaya çalıştı. İbrahim Y. bir polisi de kolundan yaraladıktan sonra olay yerinden uzaklaşarak izini kaybettirmeye çalıştı.


Dehşet saçtı kendini eve kitledi


İzini kaybettirmeye çalışan İbrahim Y. girdiği apartmanın beşinci katında karşısında çıkan 57 yaşındaki İsmail Şentürk’ü boğazından bıçakladı. Boğazından bıçak darbesi alan Şentürk hayatını kaybederken zanlı kendini eve kilitledi. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu şahıs kendini kilitlediği evden gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Şentürk iseTekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 01:25
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