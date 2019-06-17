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Psikolojik rahatsızlığı olan turist, Antalya’da yol keserek terör estirdi

Antalya Manavgat’ta tedaviden kaçtığı ve ilaçlarını almadığı öğrenilen İsveçli bir turist, sokak ortasında adeta terör estirdi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 15:08
Psikolojik rahatsızlığı olan turist, Antalya’da yol keserek terör estirdi

Antalya Manavgat’ta tedaviden kaçtığı ve ilaçlarını almadığı öğrenilen İsveçli bir turist, sokak ortasında adeta terör estirdi. Turist araçların önünü keserek, camlarını kırdı. Zorlukla etkisiz hale getirilen turistin o anları kameralara yansıdı.


Antalya Manavgat’ta Milli Egemenlik Mahallesi Güneylioğlu Caddesi’nde yaşanan olay vatandaşların sokağa dökülmesine neden oldu. İsveç uyruklu olduğu öğrenilen bir turist bir anda caddede belirirken, turist daha sonra yolun ortasında gelen araçları durdurdu. Durmak istemeyen bazı araçların camlarını kıran turiste, araç sürücüleri ve evlerinden caddeye çıkan vatandaşlar müdahale ederek etkisiz hale getirdi. Olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, turisti kelepçeleyerek Manavgat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolüne götürdü.


Yol kesip araçların camını kıran şahsın, Manavgat Titreyengöl bölgesinde bulunan 5 yıldızlı otelde tatilini geçirmekte olan İsveçli Patrik Alexander Skold olduğu öğrenildi. Psikolojik rahatsızlığı olduğu belirlenen İsveçli turistin birkaç gündür ilaçlarını almadığı ve otelde olay çıkarmasının ardından 112 sağlık ekibince Manavgat Devlet Hastanesine getirilerek tedavi edilmek istendiği ancak tedaviyi kabul etmediği ve kaçtığı ortaya çıktı.


İsveçli Patrik Alexander Skold, Manavgat Emniyet Müdürlüğünde hakkında yapılan yasal işlemin ve verdiği zararları karşılayacağını belirtmesinin ardından oteline geri döndü. İsveçli turistin tatilinin bugün sona ereceği ve ülkesine döneceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 15:08
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