Psikolojik Danışman ve Rehberlik Uzmanı Kömürcü’den çarpıcı tespit: Bu ders okutulmadan refah toplumu olamayız

Uğur Kağan Hanoğlu yeniakit.com.tr

Psikolojik Danışman ve Rehberlik Uzmanı Veysel Kömürcü, eğitim sisteminin tembel ve gelişigüzel yaşamayı alışkanlık haline getiren bireyler ürettiğine dikkat çekerek, “Bu sistemi düzeltmeden; çalışkan ve üretken nesiller yetiştirmemiz mümkün değil. Bu sağlanamadığı durumda da refah toplumu olma hayali suya düşer.” diye konuştu.

Eğitim sistemimiz; amaçsız ve gelişigüzel yaşayan bireyler yetiştiriyor

İlköğretim üniversiteye kadar her kademede öğrenim gören öğrencilerin verimsiz bir eğitim süreci geçirdiğine vurgu yapan Kömürcü, şöyle devam etti:

“İnsanın bir yaratılış amacı var. Bu amaç bütün dinlerde vurgulandığı gibi özellikle dinimiz İslam’da daha fazla öne çıkıyor. Kapitalist dünyada bireylerin yaşama amacı ağırlıklı şekilde üretme ve para kazanma odaklı şekillenirken, Müslüman toplumlarda hem dünyevi hem de uhrevi bir amacın olduğunu görüyoruz. Bizim eğitim sistemimiz maalesef bu iki alanda da disiplinli ve amaç sahibi bireyler yetiştiremiyor. Sistem amaçsız ve gelişigüzel yaşayan bireyler üretiyor. Eğitim sisteminde ve okul sürecinde en çok üzerinde durmamız gereken konu bu olmalı.”

Çalışma disiplini ve zaman planlama dersi konulmalı

İlköğretim 1. sınıftan itibaren bütün sınıflarda ‘Çalışma Disiplini ve Zaman Planlama’ dersi konulması gerektiğine işaret eden Kömürcü, şöyle devam etti:

“Çalışma Disiplini ve Zaman Planlama dersi hayat kurtaracak bir ders. Peygamberimizin ‘İki günü birbirine eşit olan zarardadır’ sözüne uygun bir hayat yaşanmasını sağlayacak bir ders. Bu ders her sınıfta zorunlu olarak okutulmalı. Çocuklar küçük yaşlardan itibaren çalışma disiplini kazanmalı ve zamanını nasıl planlayacağını öğrenmeli. Günlük, haftalık, aylık ve hatta yıllık zaman planlaması yapmalı. Bu sayede ‘boş vakit’ diye bir kavrama yer kalmaz. Çünkü insan ömründe boşa geçirilecek vakit yoktur. Bana göre ‘boş zaman’ kavramı tembelliği ve amaçsızlığı anlatan bir kavramdır. Toplum olarak çalışkan ve üretken bir gelecek istiyorsak, bir saatimizi bile boş geçirmeye ve israf etmeye hakkımız yok. Genç nesillerimize verimli çalışma ve planlama alışkanlığı kazandırmak zorundayız. Buradan Milli Eğitim Bakanımıza çağrı yapıyorum; bu dersi müfredata koyun ve bütün sınıflarda haftada en az 1 saat olmak üzere okutun.”