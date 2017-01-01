Psikolojik bağ kurun satışlar artsın

Gayrimenkul profesyonellerinin ve girişimcilerin bir araya gelerek network ve yeni iş fırsatlarının değerlendirildiği TrendERA Gayrimenkul Zirvesinde konuşan ERA Gayrimenkul Türkiye Genel Müdürü Özhan Atalay, gayrimenkul danışmanlarına satışların hareketlenmesi için insanlarla bir psikolog gibi bağ kurun önerisinde bulundu.

“Bizler sadece gayrimenkul danışmanı değil ayrıca birer psikoloğuz” diyen Atalay şu mesajı verdi: “İnsanlar gayrimenkul alacakları dönemde güvenecekleri ve duygusal bağ kuracakları bir kişiye ihtiyaç duyuyorlar. İnsanlar belli bir mecburiyetten dolayı alım veya satım kararı vermek zorunda kalıyorlar. Zorluklar yüzünden daha uygun kiraya geçenler, zorluklar yüzünden mülkünü satan insanların psikoloğu olmak zorundayız. Gayrimenkul danışmanlarına alım ya da satım yapacak insanlarla bir psikolog gibi bağ kurmalarını öneriyoruz. Kurduğunuz bu bağ alıcının ve satıcının size koşulsuz güvenmesini sağlayacak ve olumlu sonuçlanacaktır.”