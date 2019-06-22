Psikologlar bile Trump için şaşkın! Bu adam dört dörtlük bir deli

Yusuf Kenan Çakır yeniakit.com.tr



ABD Başkanı Donald Trump’ın dün İran ile ilgili paylaştığı mesaj Psikologları bile çileden çıkardı. Trump’ın Twitter’dan paylaştığı “3 ayrı noktada misillemede bulunmak için harekete geçtik ve silahları yükledik ki ben 'kaç kişi ölecek' diye sordum. Bir general '150 kişi efendim' diye yanıt verdi. Saldırıyı gerçekleşmesinden 10 dakika önce durdurdum.” şeklindeki mesajı değerlendiren Uzman Klinik Psikolog Mehmet Kızgın, “Akıl yaşı ile fiziki yaşı aynı değil. Çok kompleks bir klinik vaka ile karşı karşıyayız.” dedi.

Narsist tanısı tek başına yeterli değil

Yeniakit.com.tr’ye konuşan Uzman Klinik Psikolog Mehmet Kızgın, Narsist (kendine tapma) tanısının Trump’ın rahatsızlığını tanımlamak için yeterli olmadığını dile getirerek şunları söyledi:

“Adamın davranışlarında normal sayılabilecek bir yön bulmak çok zor. Bir gün gidip Papa’nın elini tutmaya kalkıyor. Bakıyorsun Twitter’dan çocukça paylaşımlar yapıyor. Bu yaşta bir kişinin sergilemeyeceği yaşıyla uyumsuz davranışları var. Antisosyal kişilik bozukluğu ya da Narsizmle tek başına açıklamak çok zor. Diyebilirim ki çok kompleks ve zor bir klinik vaka ile karşı karşıyayız.”

ABD’liler endişelense iyi olur

ABD halkının Trump’ı seçmeden önce Trump’ın psikolojik rahatsızlığı hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığını düşündüğünü belirten Uzman Klinik Psikolog Mehmet Kızgın, şöyle devam etti:

“ABD halkı belki farkında olmayabilir ama ABD’li meslektaşlarımın Trump ile ilgili derin kaygıları olduğunu tahmin edebiliyorum. Bu normal ve sağlıklı bir adam değil. Halbuki ABD’de akıl sağlığı ile ilgili şüphe olan biri asla başkanlık yapamaz. Bu konuda çok sıkı kuralları vardır. Ama ne hikmetse akıl sağlığının yerinde olmadığı sıradan insanlar tarafından bile fark edilen bir isim şu anda ABD’yi yönetiyor. Bu adamın davranışlarından anladığım şu; bu adam halk diliyle söylersek ‘dört dörtlük’ bir deli. Acil şekilde tedavi altına alınması lazım. Ülkeler arasında bu kadar gerilim olduğu bir dönemde bir delinin lafıyla 3. dünya savaşı çıkması an meselesidir. Bence ABD’liler bu konuda endişelenseler iyi olur.