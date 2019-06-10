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Psikiyatrını öldüren zanlının yargılanmasına devam edildi

Bahçelievler’de psikiyatri uzmanı Fikret Hacıosman’ı odasında silahla vurarak öldüren Serhat Tunçdemir’in (19) yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 16:28
Psikiyatrını öldüren zanlının yargılanmasına devam edildi

Bahçelievler’de psikiyatri uzmanı Fikret Hacıosman’ı odasında silahla vurarak öldüren Serhat Tunçdemir’in (19) yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada tanık olarak beyanda bulunan sanığın ağabeyi Fuat Tunçdemir, kardeşinin çevresindeki insanlara karşı saldırgan bir tavrı olmadığını söyleyerek “Allah kahretsin geç kaldım” dedi.


Bahçelievler’de 2018 yılının Ekim ayında özel bir hastanede psikiyatri uzmanı olarak görev yapan Fikret Hacıosman’ı odasında silahla vurarak öldüren 19 yaşındaki Serhat Tunçdemir’in yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.



“Allah kahretsin geç kaldım”


Duruşmada tanık olarak dinlenen Serhat Tunçdemir’in ağabeyi Fuat Tunçdemir, maktul doktora kardeşini tedavi ettirmek için kendisinin götürdüğünü ve doktoru da kendisinin bulduğunu söyledi. Olay günü sabah kardeşinin kendisine mesaj atarak maktul doktor Fikret Hacıosman’a gitmek istemediğini söyleyen Tunçdemir, “Olaydan bir gün önce de başka bir doktora gitmek istediğini sözlü olarak söylemişti. Olay günü ben başka doktora randevu almıştım. İlk doktora gittiğimizde psikiyatri uzmanı Fikret Hacıosman kardeşimle konuştuktan sonra benimle de görüştü. Kardeşim ile ilgili gerçeği hayal, hayali gerçek zannediyor gibi bir cümle kullandı. Kardeşimin çevresindeki insanlara karşı saldırgan bir davranışı olmadı. Allah kahretsin geç kaldım” dedi.


Tanığın beyanlarının ardından duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Söz verilen müşteki avukatları da sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Sanık avukatı ise tahliye taleplerinin olmadığını söyleyerek sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunun gelmesinin beklenmesini istedi.



Sanık 3 hafta müşahede altında kalacak


Mahkeme taraf avukatlarının dinlenilmesinin ardından ara karar için duruşmaya ara verdi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığın cezai ehliyetinin tespiti için 3 hafta müşahede altında kalmasına hükmederek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.



“Eşim planlanarak öldürüldü”


Duruşmanın bitmesinin ardından mahkeme salonu önünde konuşan maktul doktorun eşi uzman psikolog Perihan Mutlu Hacıosman, sanığın planlayarak eşini öldürdüğünü söyleyerek, “Sanık eve gidiyor, babasının silahını alıyor, yan kapıdan giriyor ki orada güvenlik yok tüm bunları düşünebiliyor, planlayabiliyor ama sonra diyor ki ‘ne yaptığımı hatırlamıyorum’” dedi. Maktulün eşi Hacıosman, sanığın akıl hastası olduğunu düşünmediğini de ifade etti.



İddianameden


Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Serhat Tunçdemir’in özel bir hastanede çalışan Psikiyatri Uzmanı Fikret Hacıosman’ın danışanı olduğu ve sanığın obsesif kompulsif bozukluk ve psikotik belirtili ağır depresif nöbet tanısıyla tedavisinin yapıldığı aktarıldı. İddianamede sanık hakkında ‘tasarlayarak kasten adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 16:28
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