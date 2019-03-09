0553 313 94 23

Psikiyatri hastaları, atık malzemeleri sanata dönüştürüyor

Sıfır Atık Projesi kapsamında Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde, atık malzemeler sanat eserlerine dönüştürülüyor.

09 Mart 2019 Cumartesi 09:22
Psikiyatri hastaları, atık malzemeleri sanata dönüştürüyor

Sıfır Atık Projesi kapsamında Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde, atık malzemeler sanat eserlerine dönüştürülüyor.


Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde açılan el sanatları kursunda, hastalar atık malzemeleri dekoratif ve kullanılabilir eşyalara dönüştürüyor. Kurs öğretmenleri eşliğinde el sanatlarıyla uğraşan hastalar, birbirinden ilginç ürünler ortaya çıkarıyor. Kursta en fazla gazete kağıdından yapılan Afrikalı kadın heykelleri dikkat çekiyor. Poşet kanunun yürürlüğe girmesinden sonra kursta, eski bluz, penye, tişört gibi giysilerden çantalar yapılıyor. Ayrıca çam kozalaklarından ve birçok atık malzemeden dekoratif ürünler yapılıyor.



"Çok becerikli hastalarımız var"


İlkadım Halk Eğitim Merkezi El Sanatları Öğretmeni Gülsüm Horasan, "Atık malzemeleri değerlendirmek için böyle bir proje yaptık. İlk olarak gazete kağıtlarında Afrikalı kadın heykelleri yaptık. Heykellerde ağaç dalları, mukavva kullandık. Bu heykeller evlerde aksesuar olarak kullanılıyor. Poşet yerine kullanılabilecek penye, tişört gibi çantalar yapıyoruz. Atık iplerden file yapıyoruz. Yine gazete kağıtlarından sepetler yapıyoruz. Hastalarımızla birlikte bu ürünleri yapıyoruz. Çok becerikli hastalarımız var. Burada olmak onları mutlu ediyor. Rahatladıklarını söylüyorlar. El sanatları daha çok kadınların ilgisini çekiyor. Kadın hastalarımız daha aktif" dedi.



Ruh Sağlığı Hastanesi değil sanki sanat merkezi


280 yataklı Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinin faaliyet katında ayrıca; müzik, spor, resim, el sanatları kursları düzenleniyor. Hastalar tarafından oldukça ilgi gören kurslarda, hastalar sosyalleşerek keyifli zaman geçiriyor.



"Hastalara olumlu etkisi var"


Kursların uzun zamandan beri devam ettiğini belirten Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Dr. Asibe Özcan, "İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından tarafından hastalar için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanemizde de hastalarımız için yapılan büyük bir faaliyet alanı var. Halk Eğitim Merkezinden gelen öğretmenlerimizle burada hastalarla çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Müzik, spor, resim, el sanatları kurslarımız var. Hatalarımız bu kursa oldukça ilgi gösteriyor. Burada çeşitli faaliyetler yaparak bir şeyler başardıklarını anlayabiliyorlar. Güzel zaman geçiriyorlar. Burada olmalarının hastalarımız üzerinde olumlu etkisini görebiliyoruz. Faaliyet alanına geldiklerinde daha sakin olduklarını görüyoruz. Eski binamızda bu çalışmaları yapıyorduk fakat yeni binamızda sosyal faaliyetler için daha geniş alanlarımız var. Erkek ve kadın hastalarımıza yönelik kuaförlük hizmeti de veriyoruz. Hastalarımız buradan kuaför hizmeti alıyor. Her gün kurslarımız devam ediyor. Kurslarımızda yapılan ürünler için her yıl sergi açıyoruz" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 09:22
  1. sanat
  2. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otopark ve trafik sorunu Bağcılar’da çözüme kavuşuyor
    1. Otopark ve trafik sorunu Bağcılar’da..
    2. Günlük 15 TL ile 3 yılda ülke ülke..
    3. İlik bekleyen Sonat için yarı uyumlu..
    4. (Özel) İşçi olarak girdiği lokantanın..
    5. Anadolu’nun gururu oldular
    6. AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Yavuz,..
    7. Meteorolojiden sevindiren haber!
    8. Smokine Damat imzası
    9. KYK borcu silinmesi son dakika KYK..
    10. Türk Telekom kadınları dijital..
    11. Kadınlardan başkan Demirtaş’a tam..
    12. Kadın Girişimcilerden Dünya Kadınlar..
    13. Banu İşçi Sezen’e 3. defa Liderlik Ödülü
    14. Beşiktaş ile Konyaspor'un 36. randevusu
    15. İguana Şinasi’nin ev keyfi
    16. Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri..
    17. Haluk Alıcıktan iftiraya cevap..
    18. Turquality ile ihracatları üç kat arttı
    19. (Özel haber) Faturasını ödeyemeyince..
    20. Houston Rockets galibiyet serisini..
    21. THY’den İkram Turizm’e ödül
    22. Adana Büyükşehir Belediyesinden..
    23. Başına geçirdiği plastik bidon..
    24. 70 milyon turist için yatırım..
    25. (Özel) Hakime, ’lan’ diyen sanık..
    26. Emniyet: Kontağı çevirmeden kemeri..
    27. Biyomedikal mühendisleri deneyimlerini..
    28. Sivas’ta kadınlara özel Kültür merkezi..
    29. Yöneticiliği bıraktı, "süt taksi"..
    30. Yalıköy’de pazarcı esnafından Beykoz’a..
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Bölgede kriz çıkaracak gelişme! Rus casus yakalandı
    Bölgede kriz çıkaracak gelişme! Rus casus yakalandı