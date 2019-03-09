Psikiyatri hastaları, atık malzemeleri sanata dönüştürüyor

Sıfır Atık Projesi kapsamında Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde, atık malzemeler sanat eserlerine dönüştürülüyor.

Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde açılan el sanatları kursunda, hastalar atık malzemeleri dekoratif ve kullanılabilir eşyalara dönüştürüyor. Kurs öğretmenleri eşliğinde el sanatlarıyla uğraşan hastalar, birbirinden ilginç ürünler ortaya çıkarıyor. Kursta en fazla gazete kağıdından yapılan Afrikalı kadın heykelleri dikkat çekiyor. Poşet kanunun yürürlüğe girmesinden sonra kursta, eski bluz, penye, tişört gibi giysilerden çantalar yapılıyor. Ayrıca çam kozalaklarından ve birçok atık malzemeden dekoratif ürünler yapılıyor.

"Çok becerikli hastalarımız var"

İlkadım Halk Eğitim Merkezi El Sanatları Öğretmeni Gülsüm Horasan, "Atık malzemeleri değerlendirmek için böyle bir proje yaptık. İlk olarak gazete kağıtlarında Afrikalı kadın heykelleri yaptık. Heykellerde ağaç dalları, mukavva kullandık. Bu heykeller evlerde aksesuar olarak kullanılıyor. Poşet yerine kullanılabilecek penye, tişört gibi çantalar yapıyoruz. Atık iplerden file yapıyoruz. Yine gazete kağıtlarından sepetler yapıyoruz. Hastalarımızla birlikte bu ürünleri yapıyoruz. Çok becerikli hastalarımız var. Burada olmak onları mutlu ediyor. Rahatladıklarını söylüyorlar. El sanatları daha çok kadınların ilgisini çekiyor. Kadın hastalarımız daha aktif" dedi.

Ruh Sağlığı Hastanesi değil sanki sanat merkezi

280 yataklı Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinin faaliyet katında ayrıca; müzik, spor, resim, el sanatları kursları düzenleniyor. Hastalar tarafından oldukça ilgi gören kurslarda, hastalar sosyalleşerek keyifli zaman geçiriyor.

"Hastalara olumlu etkisi var"

Kursların uzun zamandan beri devam ettiğini belirten Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Dr. Asibe Özcan, "İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından tarafından hastalar için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanemizde de hastalarımız için yapılan büyük bir faaliyet alanı var. Halk Eğitim Merkezinden gelen öğretmenlerimizle burada hastalarla çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Müzik, spor, resim, el sanatları kurslarımız var. Hatalarımız bu kursa oldukça ilgi gösteriyor. Burada çeşitli faaliyetler yaparak bir şeyler başardıklarını anlayabiliyorlar. Güzel zaman geçiriyorlar. Burada olmalarının hastalarımız üzerinde olumlu etkisini görebiliyoruz. Faaliyet alanına geldiklerinde daha sakin olduklarını görüyoruz. Eski binamızda bu çalışmaları yapıyorduk fakat yeni binamızda sosyal faaliyetler için daha geniş alanlarımız var. Erkek ve kadın hastalarımıza yönelik kuaförlük hizmeti de veriyoruz. Hastalarımız buradan kuaför hizmeti alıyor. Her gün kurslarımız devam ediyor. Kurslarımızda yapılan ürünler için her yıl sergi açıyoruz" diye konuştu.