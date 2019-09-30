Paris Saint-Germain maçı öncesi Galatasaray'dan kötü haber Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'i ağırlayacak olan temsilcimiz Galatasaray'da Mario Lemina sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında yarın Türk Telekom Stadyumu'nda Fransa'nın Paris Saint-Germain takımı ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Lemina şoku yaşandı. Sarı kırmızılı kulüp, sağ uyluk fasyasında kanama tespit edilen Mario Lemina'nın PSG maçının kamp kadrosunda yer almayacağını açıkladı. Bu sezon transfer edilen Lemina, rahatsızlığı nedeniyle Kasımpaşa maçının 30. dakikasında oyundan çıkmış, Fenerbahçe derbisinde ise 57. dakikada yerini Ömer Bayram'a bırakmıştı.





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