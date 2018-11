'Provokatörler İş Başında'

Sosyal Medya Teröristleri

Unay “Daha önceki yazımızda da belirttiğimiz bir hususu tekrar etmekte fayda var. Sosyal medyada hangi konuda olursa olsun, başımıza ne gelirse gelsin bir grup hazır vaziyette bekleyip olayları nasıl çarpıtırım? Diye uğraşıyorlar. Milli ve manevi değerleri sömüren bu güruhvatandaşlarımızı da bu kötü emellerine alet ediyorlar. İnsanların değerlerini sömürerek hareket eden ve kışkırtıcı yayınlara imza atan bu kişiler yeni terör alanı olan sosyal medyada hızlı şekilde organize oluyorlar. Terör konusunda çok başarılı olan devletimiz ne yazık ki bu yeni terör alanında şuana kadar başarı olamadı. Bununla ilgili olarak acilen bir eylem planı hazırlanıp devreye sokulmalıdır."

Provokasyona Peşindeler

10 Kasım töreninde “ Kıyamda duruyorsunuz, Puta tapıyorsunuz” gibi sözler söyleyen Emine Şahin isimli çarşaflı bir kadının tutuklanması sonrası, sosyal medyada yaşananlar hakkında Unay ”Öncelikle belirtelim ki bu bize daha öncede defalarca denenen toplumu kutuplaştırma projesi gibi görünüyor. Bu yapılan düpedüz provokasyondur. Daha önceden hazırlanmış ve tam vaktinde uygulanmıştır. Yani saat 09.05 de pazar giderken rastgele görüp birden ağızdan çıkan sözler değildir. Peki, bu kanıya nasıl varıyoruz? Olaya ve olay sonrası sosyal medyada paylaşılan resim ve videolara bakarsanız bu net bir şekilde görebilirsiniz."

Resim ve Videolar Aslında Olayı Anlatıyor

Olay ile alakalı olarak sosyal medyada yer alan resim ve videolar üzerine Unay, "Öncelikle adliyedeki resmi bir inceleyelim; Resimde çarşaflı kadın oturuyor, Polis memuru kadın ayakta duruyor. Ayakta duran ve arkası dönük polis memuruvücut diliyle çok güçlü bir kadın imajı veriyor aynı zamanda Atatürk inkılapları savunucusu, Çağdaş imajı var yani, Devleti temsil ediyor. Çarşaflı kadın oturuyor ve vücut dili ile bitmiş ve tükenmişliği gösteriyor verilmeye çalışılan mesaj kadının ve o mantıkta olanların aczi yeti gösterilmek isteniyor. Bakınız bu fotoğraf yarın, bir gün Avrupa medyasında çıkacak zaten amaç bu yöntemle Ülke üzerinde bir algı oluşturmak. Hemen ardından 2014 yılında çekilmiş bir video servis edilerek, “bakın; Atatürk’e hakaret eden hapiste ama direk Atatürk üzerinden nefret söylemi yapanlar sizi tehdit edenler var ama hapiste değiller” İmajı veriliyor. Oyun çok büyük”

Oyun Çok Büyük

Unay,” Ülkede yıllarca bir grup Atatürk üzerinden muhafazakâr toplumu hep aşağıladı, aynı şekilde muhafazakâr görünümlü bir grupta Atatürk üzerinden kin ve nefret ürettiler. Fakat 15 Temmuz sonrası bu tip insanların ipi pazara çıktı ve halk bir bütün olarak karşı koyduğu mücadele sonrası bunlara fazla prim vermemeye başladı. Son 2 yıldır halktan yüz bulamayan bu sinsi gruplar şimdi de 10 Kasım, 29 Ekim gibi ülke açısından önemli günlerde farklı kanalları kullanarak provokasyon yapıp ülkeyi kutuplaştırmak istiyorlar. Hep söylüyoruz halkın değerlerine yapılanan alenen saldırılar var. Bu saldırıların ne yazık ki artık büyük bölümü sosyal medyadan yapılıyor. Buna devletin acil önlem alması zorunlu hale gelmiştir.”

Her zamanki Gibi Yine ABD’den Olaya Müdahil Olan Sinsiler Var

Olay üzerine açılan hashtagler hakkında Unay, “ Olayın akabinde resimler ve videolar paylaşılmaya başlanıyor. Örneğin;Tweeterda açılan #kendinelaikhashtagı ile 2014 yılında çekilmiş video paylaşılıyor buda bir grubu rahatsız etme çabası ardından #AtatürkİlahDeğildirhashtagına baktığımız zaman ABD’den Türkiye saatiyle gece 04 gibi aynı TNWconference adında bot hesap olduğu belli olan yerden hesaptan 460’a yakın tweet atıldığını ve bazı videoların yüklendiğini görüyoruz. İlginç olan ise videonun 10 bin izlenme 90 binin üzerinde etkileşimi olduğu görülüyor. Kısacası bu olayda tam bir algı operasyonu ve bu operasyonun amacı ülke içerisinde kutuplaşma yapmak ve insanlar arasında nefret söylemlerinin artmasını sağlayıp bir kaos zeminine hazırlık yapacak araç olduğu net ve aşikardır.”

Oyunu Gördük, Ne Yaptığınızı Biliyoruz ve Bozacağız

Unay, "Bu ülke insanları değerlerine her zaman sahip çıkmış ve çıkmaya devam edecektir. Bu ve bunun gibi olaylar her dönemde yaşanmış ve her dönemde resim ve videolara itibar etmemişlerdir. Feraset sahibi Anadolu evlatları bu oyunlara gelmeyecektir. Çanakkale ruhu ve 15 Temmuz destanı hala sıcaklığını koruyarak bu ülke insanının birlik ve beraberlikle neler yapacağını kanıtlarıdır. Kimse heveslenmesin biz tüm ülke olarak tüm değerlerimizle ayaktayız ve Allah’ın izniyle yıkılmayacağız. Oyunu gördük ne yaptığınızı biliyoruz ve bozacağız”