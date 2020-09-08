Provokatör Nevşin Mengü'ün yeni adresi resmen belli oldu
CNN Türk’ten kovulduktan sonra medya platformlarında dikiş tutturamayan Nevşin Mengü, Olay TV'ye imzayı attı.
CNN Türk’ten kovulduktan sonra farklı medya platformlarında sürekli hükümeti hedef alan Nevşin Mengü soluğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakın bir iş adamının satın aldığı kanalda aldı.
Bursa’da faaliyet gösterdiği söylenen Olay TV’nin İstanbul’da lüks bir binaya taşındığı aktarıldı.
Bir süre solak sozcu.com.tr'de görev yapan Nevşin Mengü'nün kapağı Olay TV’ye attığı konuşulmuştu. Mengü bugün resmen Olay Tv’ye imzayı attı.
Sosyal medyadan kanalın Genel Yayın Yönetmenliğini üstlenecek olan Süleyman Sarılar paylaşım yaptı.
Süleyman Sarılar, "Nerede kalmıştık" notuyla fotoğraf paylaştı.
“Olay TV’yi İmamoğlu aldı”
Kağıthane’de inşa edilen lüks binaya taşınan Olay TV’yi aslında Ekrem İmamoğlu’nun satın aldığı iddia edilmişti. Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur 26 Ağustos’ta yayınlanan yazısında Cavit Çağlar’a ait olan Olay TV’nin İmamoğlu’na yakın Trabzonlu iş adamı Hüseyin Kalkan tarafından satın alındığını duyurmuştu.