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Gündem Provokatör müptezel!.. Başörtülü kıza samuray kılıçlı tehdit
Gündem

Provokatör müptezel!.. Başörtülü kıza samuray kılıçlı tehdit

Sosyal medyada provokatörlük yapan bir müptezel, başörtülü kıza samuray kılıcıyla ölüm tehdidi savurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 13:36:00 -
Provokatör müptezel!.. Başörtülü kıza samuray kılıçlı tehdit

İstanbul'da yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in acısı henüz tazeyken sosyal medyada yapılan paylaşımlar kan dondurdu. Başörtülü bir üniversite öğrencisinin tez sunumu sonrası yaptığı ve "Bitti. Şovumu da yapayım şöyle" notunu düştüğü paylaşıma Twitter'da nefret suçu içeren yorumlar yapıldı.

Bir Twitter kullanıcısı, İstanbul'da yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in öldürüldüğü olayı hatırlatarak başörtülü öğrenci için insanlık dışı ifadeler kullandı.

Kullanıcı, önce "Umarım samuray kılıcıyla kesilirsin" şeklinde bir yorum yaptı, daha sonra gelen tepki ve ihbarlar üzerine korkarak paylaşımını sildi.

Bir başka Twitter kullanıcısı da "Samuray kılıcı almaya karar verdim" şeklindeki yorumuyla kan dondurdu. Hem İslam nefreti hem de kadın cinayeti kokan paylaşımlara sosyal medyadan tepki yağdı.

Sosyal medya kullanıcıları başörtülü öğrenciye sahip çıktı, nefret suçu içeren paylaşımlara ilişkin yetkilileri göreve çağırdı. Twitter'da Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyen binlerce kullanıcı, söz konusu kişilerin yakalanıp hesap vermesi çağrısında bulundu.

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