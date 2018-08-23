0553 313 94 23

Provokasyonun ardında kimin olduğu deşifre oldu!

Amerika Büyükelçiliği’ne düzenlenen provokatif saldırının arkasından FETÖ çıktı.

23 Ağustos 2018 Perşembe 08:22
Provokasyonun ardında kimin olduğu deşifre oldu!

Ankara'da ABD Büyükelçiliği'ne 6 el ateş açıp kaçan Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş, Türk polisinin titiz çalışması sonucu 12 saat gibi kısa bir sürede yakalandı. Saldırganlardan Çelikten’in elçiliğe ateş açtığı, Gündaş’ın ise aracı kullandığı belirlendi. 

ALKOLÜ BAHANE ETTİLER 

Suçlarını itiraf eden Çelikten ve Gündaş, ilk ifadelerinde saldırıda kullandıkları araçta alkol aldıklarını iddia etti. Çelikten, “Son dönemlerde dolar artışı, ABD Başkanı’nın açıklamaları canımızı sıktı, ondan yaptım. Yönlendiren, talimat veren, azmettiren kimse yok. Son dönemde yaşananlara sinirlenerek kendim böyle bir olay yapmaya karar verdim” dedi. Hiçbir terör örgütüyle bağlantılarının olmadığını söyleyen ikilinin cep telefonlarıyla, sosyal medya hesapları da emniyet güçleri tarafından incelemeye alındı.  Zamanlaması dikkat çeken provokasyon amaçlı saldırıda, ABD’nin Merkez Haber Alma Teşkilatı CIA’in tam destek verdiği Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) bağlantıları tespit edildi. Gündaş’ın incelenen sosyal medya hesabının, FETÖ’ye destek paylaşımlarıyla dolu olduğu ortaya çıktı. 

ÖRGÜTE TAM DESTEK 

Sayfasında, ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki ininde yaşayan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in videolarının sürekli paylaşıldığı belirlendi. Gündaş’ın hesabında ihanet çetesi liderinin, FETÖ’nün ‘yeniden yapılanmaya’ yönelik propaganda amaçlı hazırladığı birçok mesajı yer alıyor. Gündaş'ın, Feto’nun “Allah hizmetlerinizi zayi etmeyecek, tamamına erdirtecektir” başlıklı videosunu “Allah’ın izniyle” ifadeleriyle paylaşması dikkat çekiyor. Emniyet ve istihbarat güçleri, Gündaş’ın örgüt propagandası yaptığı sosyal medya hesabıyla bağlantıları hakkındaki araştırmalarını yoğunlaştırdı.

AMAÇ TÜRKİYE’Yİ KÖŞEYE SIKIŞTIRMAK 

Trump yönetiminin Türkiye’ye yönelik yaptırımları ve tehditleri karşısında Başkan Erdoğan'ın meydan okumasının ardından gerçekleşen provokatif saldırının arka planı yavaş yavaş aydınlanıyor. Faillerin deşifre olmasıyla saldırının amacının Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak olduğu apaçık ortaya çıktı. ABD’nin hamiliğini yaptığı FETÖ, Ankara- Washington arasındaki krizi geriye dönüşü olmayacak şekilde derinleştirmeyi amaçladı. Saldırının perde arkasının aralanmayacağı düşünülerek hazırlanan plana göre; Beyaz Saray yönetiminin eli güçlenecek, Ankara ise zor duruma düşürülecekti. 

KAYNAK: GÜNEŞ

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 08:22
  1. Ankara
  2. saldırı
  3. abd
  4. büyükelçilik
  5. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dört dörtlük dayanışma
    1. Dört dörtlük dayanışma
    2. 3. havalimanı personel alımı 3...
    3. Star Gazetesi Yazarı Hüseyin..
    4. İhracatçı nefes alacak
    5. İstanbul en uygun ev fiyatları hangi..
    6. Trump Arapların paralarına el koyacak!..
    7. Kira ödeyen gayrimenkul fonu
    8. Öğretmeni olmak için hangi okullara..
    9. Aynı fiyattan daire satılıyor
    10. Karamsarlara değil rakamlara bakın
    11. Öğretmen alımları 20 bin sözleşmeli..
    12. Sağlıkta ek atama yapılacak mı?
    13. Güngör Uras’ın “Ayşe Teyze”sini..
    14. Galatasaray ve Fenerbahçe Badou..
    15. Sur yapı farkı
    16. Göztepe'de plan 3 puan
    17. Amerika'da savaş uçağının burnu düştü!
    18. Bayrama özel indirimler
    19. Teşrik tekbiri kazası olur mu
    20. Bundan tam 2 sene önce... TSK ve..
    Almanya'dan kritik ABD çağrısı!
    Almanya'dan kritik ABD çağrısı!
    Rusya'dan ABD'yi korkutan yeni silah!
    Rusya'dan ABD'yi korkutan yeni silah!
    Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon
    Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon
    Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"
    Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"
    Veli yaz kenara, bir gün herkes Akit okuyacak!
    Veli yaz kenara, bir gün herkes Akit okuyacak!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    "O papazı değil Erdoğan'ı istiyorlar"
    "O papazı değil Erdoğan'ı istiyorlar"
    Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak
    Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak